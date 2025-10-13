0:00
Respekt
Odvaha nejen číst
Jak prezident zamíchá vládními kartami
43/2025 • 20.–26. 10. 2025
43/2025 • 20.–26. 10. 2025

Jak prezident zamíchá vládními kartami

Zákulisí sestavování vlády Andreje Babiše

Obálka vydání 42/2025
Nevím, co vůči střelci cítím. I on je obětí zla
13.–19. 10. 2025
Petr Pavel, návštěva Ústeckého kraje, České Švýcarsko 14.10. 2025 Autor: Milan Jaroš
Jak je důležité (ne)míti Filipa

Erik Tabery

Někteří muži zažívají krizi identity a hledají záchytné body, které by jim vrátily pocit výjimečnosti

Jakou nejdůležitější věc chcete prosadit během svého poslaneckého mandátu? (Ptali jsme se nováčků ve sněmovně)

S Turkem přišla nová éra rasismu. Nebezpečnější než ta okamurovská

Clara Zanga

Strašení migranty ve stylu SPD střídá čistá nenávist. Pro netečné Česko to bude výzva

Program vlády může vypadat výrazně jinak, než naznačovala kampaň

Marek Švehla

Nic to neukazuje lépe než příklad nemilované inkluze ve školách

Martin M. Šimečka: Geopolitická naivita Roberta Fica

Martin M. Šimečka, Denník N

Fico uvěřil Putinovi, že porazí Ukrajinu, a vložil do této víry celý svůj politický kapitál

Přístup z Blízkého východu nebude vůči Číně fungovat

Fareed Zakaria

Schopnost vyjednávat nemůže nahradit starou dobrou strategickou architekturu

Jak prezident zamíchá vládními kartami

Ondřej Kundra, František Trojan, Kristýna Jelínková

Zákulisí sestavování vlády Andreje Babiše

Co mohou v praxi Motoristé udělat s ministerstvem životního prostředí?

Filip Zelenka

V budoucím působišti Petra Macinky je cítit nervozita

SPD do zprávy o extremismu patří. Soud došel k názoru, že je to kvůli její rétorice směrem k Ukrajincům

František Trojan

Spory o uvádění SPD ve zprávě o extremismu mají za jeden den dva protichůdné rozsudky. Oba naznačují, kam se hnutí aktuálně posunulo

Pět českých zpráv

Pět světových zpráv

Budeme vládnout. Spíš dříve než později. Poslankyně AfD plní plán a úspěšně rozdmýchává kulturní války

Mariam Lau, Die Zeit

Alternativa pro Německo by teď vyhrála volby. Přinášíme profil Beatrix von Storch, která na tom má zásadní podíl

Čína trestá své občany, kteří jsou na sociálních sítích „přespříliš pesimističtí“

Lily Kuo, The New York Times

Protože pesimismus, únava a rozčarování se v dnešní Číně rychle šíří

Rukojmí zpět, příměří – a jak dál

Tomáš Brolík, Marek Švehla

Ve zničeném Pásmu Gazy se hnutí Hamás snaží rychle získat ztracenou moc

Když dítě zaplaví úzkost, stačí s ním prostě být. Není potřeba hned hledat řešení

Markéta Plíhalová

Manuál na děti – série rozhovorů o výchově, 4. díl: S psycholožkami Marií Poláškovou a Martou Fišerovou o kurzu pro rodiče úzkostných dětí, úskalích nekonečného ujišťování a krabičce na starosti

„Dávno jsem měl rezignovat.“ V jakém kontextu diktoval T. G. Masaryk svůj dopis příštím generacím

Jan Adamec

Selhávající zdraví, nacistická hrozba a neschopnost politiků dohodnout se na prezidentově nástupci. Nebylo Masarykovo setrvávání ve funkci v polovině třicátých let již kontraproduktivní?

Tohle je nadlouho moje poslední kniha. Teď chci změnit svět

Petr Horký

Se světoznámým historikem Rutgerem Bregmanem o misi, pro niž hledá idealisty také v Česku

Jehnny Beth: Jednoho dne vám někdo nevyhnutelně zlomí srdce a nepůjde ho opravit  

Pavel Turek

Francouzská zpěvačka a herečka se s albovou novinkou You Heartbreaker, You chystá do Prahy

Z divadla chrám a z punku modlitba

Dominika Perlínová

Přes deset let starý boj skupiny Pussy Riot o ruskou demokracii dnes vyznívá obzvlášť bolestivě

FILM TÝDNE: Ostrov Amrum vypráví o tom, co dělat, když je tvoje matka nácek

Pavel Turek

ALBUM TÝDNE: AFI ukazují, kolik barev se dá vytvořit za použití černé

Pavel Turek

Výstava týdne: Návrat do doby, kdy ilustrace z Vimperka putovaly k milionům Evropanů

Jan H. Vitvar

A Virginie mlčí

Josef Chuchma

Víc než obchod

Jakub Rákosník

Drama k obědu

Kateřina Čopjaková

Život ve vteřině

Emma Čermáková

Zen žen

Lela Geislerová

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper