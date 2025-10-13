Jak prezident zamíchá vládními kartami
Zákulisí sestavování vlády Andreje Babiše
Editorial
Anketa
Respekt • Despekt
Komentář
S Turkem přišla nová éra rasismu. Nebezpečnější než ta okamurovská
Clara Zanga
Strašení migranty ve stylu SPD střídá čistá nenávist. Pro netečné Česko to bude výzva
Program vlády může vypadat výrazně jinak, než naznačovala kampaň
Marek Švehla
Nic to neukazuje lépe než příklad nemilované inkluze ve školách
Martin M. Šimečka: Geopolitická naivita Roberta Fica
Martin M. Šimečka, Denník N
Fico uvěřil Putinovi, že porazí Ukrajinu, a vložil do této víry celý svůj politický kapitál
Přístup z Blízkého východu nebude vůči Číně fungovat
Fareed Zakaria
Schopnost vyjednávat nemůže nahradit starou dobrou strategickou architekturu
Téma
Česko
Co mohou v praxi Motoristé udělat s ministerstvem životního prostředí?
Filip Zelenka
V budoucím působišti Petra Macinky je cítit nervozita
SPD do zprávy o extremismu patří. Soud došel k názoru, že je to kvůli její rétorice směrem k Ukrajincům
František Trojan
Spory o uvádění SPD ve zprávě o extremismu mají za jeden den dva protichůdné rozsudky. Oba naznačují, kam se hnutí aktuálně posunulo
Zahraničí
Budeme vládnout. Spíš dříve než později. Poslankyně AfD plní plán a úspěšně rozdmýchává kulturní války
Mariam Lau, Die Zeit
Alternativa pro Německo by teď vyhrála volby. Přinášíme profil Beatrix von Storch, která na tom má zásadní podíl
Čína trestá své občany, kteří jsou na sociálních sítích „přespříliš pesimističtí“
Lily Kuo, The New York Times
Protože pesimismus, únava a rozčarování se v dnešní Číně rychle šíří
Kontext
Rodina a vztahy
Historie
Rozhovor
Hudba
Kultura
Z divadla chrám a z punku modlitba
Dominika Perlínová
Přes deset let starý boj skupiny Pussy Riot o ruskou demokracii dnes vyznívá obzvlášť bolestivě