Výstava týdne: Návrat do doby, kdy ilustrace z Vimperka putovaly k milionům Evropanů
Na půvabné kresbě v německém Univerzálním kalendáři pro rok 1915 je z nich složená pyramida vysoká jako mrakodrap. Tolik se jich do té doby prodalo. Kalendáře vimperského knihtiskaře Johanna Steinbrenera byly ve své době celoevropským fenoménem a v roce 1930 jeho firma hlásila, že se jich v české, německé, ale také polské, slovinské, rusínské, španělské nebo anglické verzi prodalo už 35 milionů výtisků. Od Steinbrenerova narození letos uběhlo 190 let, od založení jeho firmy o 20 let míň a od vydání prvního ročníku jeho kalendáře 150. Státní zámek Vimperk při té příležitosti uspořádal výstavu Steinbrenerovi kreslíři, která trvá do neděle 2. listopadu. Je to nicméně natolik objevitelský počin, že by nebylo divu, kdyby Národní památkový ústav akci prodloužil.
