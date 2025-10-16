Čína trestá své občany, kteří jsou na sociálních sítích „přespříliš pesimističtí“
Protože pesimismus, únava a rozčarování se v dnešní Číně rychle šíří
Čínští cenzoři se už na internetu nesnaží potlačit jen politický disent. Věnují svou bdělost samotné náladě veřejnosti – a trestají blogery a influencery, kteří ve svých příspěvcích působí příliš ztrhaně a unaveně. V zemi, kde optimismus ztrácí na síle, to totiž zaznamenává velkou odezvu.
Trest stihl dva blogery, kteří vyjádřili přání mít život, v němž je méně práce a stresu, nebo influencera, který se nechal slyšet, že vstoupit do manželství a mít děti nedává finančně smysl. A komentátora známého tím, že bez obalu upozorňoval na to, že Čína pořád zaostává za Západem, co se kvality života týče.
Všem těmto domnělým cynikům a skeptikům, z nichž dva měli desítky milionů sledujících, úřady v posledních týdnech zablokovaly nebo zrušily účty. Tamní regulátor totiž začíná s novou čistkou sociálních médií. Cílem dvouměsíční kampaně, kterou na konci září zahájila Čínská správa kyberprostoru, je podle této agentury odstranit obsah, který podněcuje „přespříliš pesimistické nálady“, šíří paniku nebo propaguje defétistické myšlenky. Mezi ty patří třeba názor, že „tvrdá práce je zbytečná“.
„Všichni pociťujeme únavu a úzkost kvůli práci a životu, ale tyto oprávněné emoce si zaslouží úctu a neměly by být záměrně zesilovány jen kvůli návštěvnosti. Internet není skládkou negativity,“ uvedla čínská státní televize CCTV ve svém komentáři ke kampani.
