Respekt/Despekt

Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Jak prezident zamíchá vládními kartami
19. 10. 2025

Dobrá novinářská práce

Respekt patří novinářce Deníku N Zdislavě Pokorné, která odstartovala kauzu Filipa Turka s jeho rasistickými posty na sociálních sítích. Ačkoli dělala jen svoji novinářskou práci, musí čelit obrovskému tlaku včetně výhružek ze strany fanoušků Motoristů sobě. 

despekt

Příště ověřit

Rektorka Milena Králíčková zpoždění velkého projektu UK v médiích vysvětlila tím, že se muselo 300 milionů přesunout do Brna, kde mají problémy ještě větší. Prý to slyšela na ministerstvu. Tamní univerzita jí hrozí žalobou za pomluvu. Se slovy o jiných školách by rektorka měla nakládat opatrněji.
