Program vlády může vypadat výrazně jinak, než naznačovala kampaň. Nemilovaná inkluze ve školách to ukazuje
Rozhodující bude postoj Babišova ANO
Máloco může být v politice tak bezcenné jako předvolební sliby krátce po volbách. Nad tímto faktem ale nebudeme lamentovat. Někdy je to naopak důvod k malé oslavě.
Názorným příkladem je inkluze ve školství. Její ukončení slibovaly opoziční strany se stejným zápalem jako zastavení migrace nebo zlevnění elektřiny. SPD a Motoristé dokonce tvrdili, že zastavení inkluze mají jako nepřekročitelnou podmínku pro účast na vládě. Naproti tomu Babišovo ANO se útokům na inkluzi vyhnulo jen díky tomu, že jeho kandidát na ministra školství Robert Plaga problematice rozumí a měl očividné zábrany plácat populistické nesmysly.
Jak to spočítat
Skutečně v málokteré diskusi projevovali politici tak malé pochopení pro to, co se děje v reálném životě, jako právě u inkluze. Projekt spuštěný v roce 2016 byl založen na principu, že všechny děti - nejen ty perfektně zdravé – mají mít možnost výběru školy. A pokud potřebují při výuce kvůli svému zdravotnímu či sociálnímu znevýhodnění pomoc, má ji stát zajistit. To se ujalo a po deseti letech je inkluze natolik vrostlá do českého vzdělávacího systému, že ji nelze zrušit škrtem v rozpočtu, převedením kantorů jinam a propuštěním jejich asistentů.
