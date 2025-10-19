0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Jak prezident zamíchá vládními kartami
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Kultura19. 10. 20252 minuty

FILM TÝDNE: Ostrov Amrum vypráví o tom, co dělat, když je tvoje matka nácek

Pavel Turek

„Co máš dělat, když je tvoje matka nácek? Je to tvoje máma, máš ji rád, ona má ráda tebe. Ale... sakra, je to nácek. To mě zajímalo nejvíc,“ těmito slovy popsal režisér Fatih Akin pro německou televizi ARD, proč se pustil do natáčení filmu Ostrov Amrum. Snímek, který pohledem dvanáctiletého chlapce vypráví, jak malá sevřená komunita na ostrůvku v Severním moři prožívá poslední dny druhé světové války, minulý týden zahájil tuzemskou přehlídku německy mluveného filmu Das Filmfest a v listopadu se chystá do širší distribuce.

↓ INZERCE

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články