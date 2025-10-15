Budeme vládnout. Spíš dříve než později. Poslankyně AfD plní plán a úspěšně rozdmýchává kulturní války
Alternativa pro Německo by teď vyhrála volby. Přinášíme profil Beatrix von Storch, která na tom má zásadní podíl
Z okna své kanceláře v centru Berlína má Beatrix von Storch, poslankyně Alternativy pro Německo (AfD), nerušený výhled na protestantský kostel Sion. V neoromantické budově z cihel a terakoty působil jako vikář Dietrich Bonhoeffer, než se v roce 1934 připojil k opoziční Vyznávající církvi a v roce 1945 byl nacisty popraven. Během pokojné revoluce na konci osmdesátých let se zde scházelo církevní hnutí odporu proti východoněmecké komunistické diktatuře. Radnice kolem kostela vysadila japonské třešně.
Beatrix von Storch (54), která tady od roku 2012 žije a pracuje ve svém vlastním domě, kostel Sion zatím nikdy nenavštívila. Je protestantka, ale dává přednost modlitbě v katolickém kostele – tedy bohoslužbě, která se koná v latině a při které se kněz obrací k oltáři, nikoli ke společenství.
„Jsem křesťanka. A evangelická církev se ubírá neblahým směrem, následuje ducha doby,“ říká. „Měla by hlásat evangelium. Uznat, že manželství zahrnuje muže a ženu, že existují dvě pohlaví, že potrat znamená zabití člověka a že láska k bližnímu neznamená přivést polovinu světa do Německa.“ To je její krédo. V SMS von Storch dodává, že z jejího pohledu příliš liberální církev potřebuje „reevangelizaci. A to naléhavě.“
Kostel Sion a stejnojmenné náměstí leží v bezprostředním sousedství levicové čtvrti Prenzlauer Berg. Tam se cesty politiků AfD dennodenně kříží s lidmi jedoucími na nákladních kolech, s „98 pohlavími“ a „s kovem v obličeji“, jak Beatrix von Storch nazývá intersexuály a punkery. „Když procházím městem, už se na mnoha místech necítím dobře, cítím se cize.“
