Nevím, co vůči střelci cítím. I on je obětí zla
Rozhovor se spisovatelkou Dorou Čechovou a její dcerou Terezou, která byla vážně postřelena na filozofické fakultě
Co chtít od opozice proti Babišově vládě
Erik Tabery
V některých otázkách nesmiřitelnost, ale někdy i „nepříjemné“ podání ruky
Martin M. Šimečka: Mohlo to být horší
Martin M. Šimečka, Denník N
Andrej Babiš se bude muset rozhodnout, zda dá přednost Robertu Ficovi, nebo Evropské unii
Je tohle skutečně mír, na který se čekalo?
Marek Švehla
Obyvatelé Gazy potřebovali pomoct, teď to bude záležet i na nich
Trump porušuje pravidla. Co se stalo s naším systémem brzd a protivah?
Fareed Zakaria
Velká část amerických elit žije v sebeuspokojení, které by se mohlo ukázat jako smrtící
Babišův střet s prezidentem, schůzka ve vilce na okraji Prahy a poslanci s gorilami
Ondřej Kundra, František Trojan
Zákulisí vzniku vlády, která v Česku chystá radikální obrat
Stačí, když vám ty lidi doopravdy nejsou ukradený
Tomáš Brolík
Vojtěch Sedláček zachraňuje neznámé lidi před bídným životem a dělá to po svém
Újezd byl naše klubovna. Od té doby se ale všechno proměnilo
Petr Horký
Osobní vzpomínka na legendární pražský podnik, který právě uzavírá svou třicetiletou kapitolu
Každý chce obranu, ale nikdo za svým domem nechce mít sklad munice
Magdaléna Fajtová
Evropské státy zbrojí více, ale zda se podařilo téměř rok po schůzce Trumpa a Zelenského nastartovat evropský obranný průmysl, zatím jasné není
Můj vlastní Frankenstein
Jon Michael Varese , The Atlantic
Jak mi ChatGPT oživil mrtvého otce
Nová šance pro spalovací motory? Kancléř Merz řeší vážnou krizi německých automobilek
Tomáš Lindner
Sedm procent zaměstnanců autoprůmyslu už přišlo o práci, obavy z deindustrializace posilují AfD i na bohatém jihu Německa
Umění jen pro krásu přestalo dávat smysl
Clara Zanga
Miřenka Čechová už dávno není poslušná holka: promlouvá o palčivých problémech dneška pohybem i slovem