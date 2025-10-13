0:00
0:00
Astrounat Brázda
Nevím, co vůči střelci cítím. I on je obětí zla
Obálka vydání 42/2025
42/2025 • 13.–19. 10. 2025

Nevím, co vůči střelci cítím. I on je obětí zla

Rozhovor se spisovatelkou Dorou Čechovou a její dcerou Terezou, která byla vážně postřelena na filozofické fakultě

Obálka vydání Speciál II/2025
Nezapomenutelné ženy
II/2025
Dora Čechová a její dcera Tereza Autor: Milan Jaroš
Nevím, co vůči střelci cítím. I on je obětí zla
Babišův střet s prezidentem, schůzka ve vilce na okraji Prahy a poslanci s gorilami
ODS bude zjišťovat, co a koho vlastně chce v éře po Petru Fialovi
Editorial

Co se můžeme naučit od postřelené studentky Terezy

Erik Tabery

Česko zatím není tak polarizované jako Spojené státy, ale nepochybně jsme nastoupili nebezpečnou trajektorii, kde se zdá nemožné hledat nějaký kompromis

Anketa

Strany, které vyjednávají o vládě, slibují neposlušnost vůči EU, a to i v případech, kdy jde o již schválená pravidla. Jak může takový spor s Unií vypadat?

Respekt

Respekt • Despekt

Respekt/despekt

Respekt

Komentář

Co chtít od opozice proti Babišově vládě

Erik Tabery

V některých otázkách nesmiřitelnost, ale někdy i „nepříjemné“ podání ruky

Martin M. Šimečka: Mohlo to být horší

Martin M. Šimečka, Denník N

Andrej Babiš se bude muset rozhodnout, zda dá přednost Robertu Ficovi, nebo Evropské unii

Je tohle skutečně mír, na který se čekalo? 

Marek Švehla

Obyvatelé Gazy potřebovali pomoct, teď to bude záležet i na nich

Trump porušuje pravidla. Co se stalo s naším systémem brzd a protivah?

Fareed Zakaria

Velká část amerických elit žije v sebeuspokojení, které by se mohlo ukázat jako smrtící

Ranní postřeh

Ranní postřeh Ondřeje Kundry: Čím vším nám bude chybět Dana Drábová

Ondřej Kundra

Věděla, že spoluobčané se musí navzájem přít, ale věcně a klidně si stát za svým

Téma

Ondřej Kundra

Rozhovor se spisovatelkou Dorou Čechovou a její dcerou Terezou, která byla vážně postřelena na filozofické fakultě 

Agenda

Pět českých zpráv

Respekt

Pět světových zpráv

Respekt

Česko

Babišův střet s prezidentem, schůzka ve vilce na okraji Prahy a poslanci s gorilami

Ondřej Kundra, František Trojan

Zákulisí vzniku vlády, která v Česku chystá radikální obrat

Stačí, když vám ty lidi doopravdy nejsou ukradený

Tomáš Brolík

Vojtěch Sedláček zachraňuje neznámé lidi před bídným životem a dělá to po svém

Újezd byl naše klubovna. Od té doby se ale všechno proměnilo

Petr Horký

Osobní vzpomínka na legendární pražský podnik, který právě uzavírá svou třicetiletou kapitolu

Politika

ODS bude zjišťovat, co a koho vlastně chce v éře po Petru Fialovi

František Trojan, Filip Zelenka

Nejsilnější tradiční tuzemskou partaj čeká nová éra. Kdo ji od ledna povede a kam, momentálně ještě nikdo neví

Zahraničí

Každý chce obranu, ale nikdo za svým domem nechce mít sklad munice

Magdaléna Fajtová

Evropské státy zbrojí více, ale zda se podařilo téměř rok po schůzce Trumpa a Zelenského nastartovat evropský obranný průmysl, zatím jasné není 

Můj vlastní Frankenstein

Jon Michael Varese , The Atlantic

Jak mi ChatGPT oživil mrtvého otce

Nová šance pro spalovací motory? Kancléř Merz řeší vážnou krizi německých automobilek

Tomáš Lindner

Sedm procent zaměstnanců autoprůmyslu už přišlo o práci, obavy z deindustrializace posilují AfD i na bohatém jihu Německa 

Rodina a vztahy

Vybízím rodiče, aby své děti frustrovali. A neplnili jim všechna přání  

Markéta Plíhalová

Manuál na děti – série rozhovorů o výchově, 3. díl: S terapeutkou Kateřinou Trávníček o úskalích výchovy bez hranic, přetížení matek a lezení do výšek

Kultura

Umění jen pro krásu přestalo dávat smysl

Clara Zanga

Miřenka Čechová už dávno není poslušná holka: promlouvá o palčivých problémech dneška pohybem i slovem 

Událost týdne: Nově schválená státní kulturní politika na další léta může už za pár dní skončit v koši

Jan H. Vitvar

Album týdne: Rapoví 58G trefili jackpot a nyní se ohlížejí, co doopravdy získali

Pavel Turek

Výstava týdne: ZEB ONE na plátnech pomocí svých přiznaných malířských chyb vdechuje písmenům nový život

Jan H. Vitvar

Hudba

Lynch se choval jako podivínský kouč, který telepaticky komunikuje svoji vizi

Miloš Hroch

Se zpěvačkou Chrystabell o vyrůstání v texaské továrně na reklamy a spolupráci se slavným umělcem

Literatura

Postapokalyptické mňau 

Jindřiška Bláhová

Umanutý vynálezce 

Michael Fiala

Za slupkou kariéry

Hana Ulmanová

Jeden den v životě

Podařilo se!

Miroslav Kolár

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová, Martin Mach Ondřej

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper