Nová šance pro spalovací motory? Kancléř Merz řeší vážnou krizi německých automobilek
Sedm procent zaměstnanců německého autoprůmyslu přišlo o práci, obavy z deindustrializace posilují AfD i na bohatém jihu Německa
Friedrich Merz to řekl na rovinu. „Je mi jasné, že takzvaný zákaz spalovacích motorů v současné podobě neudržíme,“ řekl v politické talkshow novinářky Pinar Atalay na stanici ntv. Dodal, že nechce, aby Německo patřilo k těm zemím, které na půdě EU „budou trvat na tomto mylném zákazu“.
Rozhodnutí, že po roce 2035 nebude v Evropě možné koupit si nový vůz s benzinovým nebo naftovým pohonem, před třemi lety učinily evropské instituce. A bude to Evropská komise, kdo letos na podzim rozhodne o případných úpravách. Merz chce získat mandát, aby v Bruselu mohl z pozice kancléře lobbovat pro rozvolnění ambiciózního cíle.
Jeho citované prohlášení přišlo pouhé dva dny před „automobilovým sněmem“, který Merz na čtvrtek sezval do budovy kancléřství. Kapitáni autoprůmyslu, šéfové odborů, spolkoví ministři financí, hospodářství, dopravy a životního prostředí a premiéři ze spolkových zemí, které na autoprůmyslu nejvíce závisejí, budou v Berlíně hledat odpovědi na prohlubující se krizi průmyslu, který je od padesátých let 20. století – tedy od časů exportního boomu legendárního „brouka“ od Volkswagenu – hlavním pilířem německého hospodářství. A tedy i německého blahobytu a s ním související společenské stability.
Strach z deindustrializace
