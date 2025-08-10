Vybízím rodiče, aby své děti frustrovali. A neplnili jim všechna přání
Manuál na děti – série rozhovorů o výchově, 3. díl: S terapeutkou Kateřinou Trávníček o úskalích výchovy bez hranic, přetížení matek a lezení do výšek
Snahou influencerky a psychoterapeutky ve výcviku Kateřiny Trávníček je pomoci především matkám vrátit do rodičovství lehkost. Tématům péče a výchovy se věnuje na sociálních sítích, na předplatitelské platformě nebo v šestidílném podcastu Mrchy z pekel, který se zaměřuje hlavně na ženský a mateřský vztek. Podcast natočila společně s lékařkou Martinou Maškovou, s níž vydala také knihu Přetíženy.
Proč jste se rozhodla věnovat právě tématu přetížení žen?
Vychází to z mé psychoterapeutické praxe. Vnímám, že rodičům přibývá zátěž a ženám především. Svěřují se mi stále se stejnými tématy, jako je extrémní únava, rodičovské vyhoření, mentální zátěž z neviditelné práce a podobně.
Občas se říká, že dnešní matky nemají být z čeho přetížené, když mají automatické pračky, myčky a jednorázové pleny. Co tím přetížením přesně myslíte?
