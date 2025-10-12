Respekt/despekt

0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Nevím, co vůči střelci cítím. I on je obětí zla
Vědecké Ne Macinkovi

Více než 500 českých vědců v otevřeném dopise apelovalo na Andreje Babiše a prezidenta Pavla, aby ministerstvo životního prostředí svěřili kompetentní osobě. O post usiluje „motorista“ Petr Macinka, klimaskeptik, který chce po získání ministerstva nechat „téct zelenou krev“.

despekt

Urážky poslankyň

Nově zvolené poslankyně různých stran čelí na sociálních sítích četným urážkám. Přiživil je i senátor Zdeněk Hraba, který se na síti X vysmíval pirátským poslankyním slovy: „Kde berete jistotu, že se budou nadále identifikovat jako ženy?“
