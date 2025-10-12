0:00
Kultura12. 10. 20252 minuty

Výstava týdne: ZEB ONE na plátnech pomocí svých přiznaných malířských chyb vdechuje písmenům nový život

Jan H. Vitvar

Milovníci atraktivních názvů obrazů si u Petra Königsmarka aka ZEB ONE nepřijdou moc na své. A15, P21, D14, S9, A13S8 – tak se jmenují některá z jeho nových děl, která aktuálně představuje na své výstavě End to End v pražské Platformě 15. Název výstavy odkazuje k malířově graffiti minulosti. Od jednoho konce ke druhému kdysi maloval na vlaky a nyní podobným způsobem zpracovává abecedu – což je výtvarné východisko, které je dodnes společné většině aktivních writerů, kteří se dál po městech podepisují na zdi. ZEB ONE maluje písmena na plátna. A v názvech obrazů udává, ze kterého písmena konkrétně vychází a kolikátý je to pokus o jeho kreativní zpracování.

