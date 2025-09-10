Co chtít od opozice proti Babišově vládě
V některých otázkách nesmiřitelnost, ale někdy i „nepříjemné“ podání ruky
Už první kroky Andreje Babiše a jeho potenciálních koaličních partnerů naznačovaly, že to budou pro Česko náročné čtyři roky. Tomio Okamura měl dostat pro svou stranu SPD ministerstvo vnitra a hned oznámil, že chce hlavu policejního prezidenta, protože se vyšetřovatelé zabývali jeho rasistickými plakáty. Motoristé chtějí pro předsedu ministerstvo životního prostředí, Petr Macinka přitom už před rokem sliboval, že když se dostanou k moci, poteče zelená krev. Ministrem zahraničí se má stát Filip Turek, jenž považuje dnešní vedení Evropské komise za „zhoubu“, chce se vracet „ke konceptu národních států“ a na adresu Ukrajiny nabízí často protichůdná vyjádření. Babiš ruší a neruší a zase ruší muniční iniciativu. Pokračovat by se dalo dál. Co vlastně za těchto okolností má dělat budoucí opozice, tedy Spolu, STAN a Piráti?
Snadná volba
Stále více lidí kontaktuje představitele těchto tří stran – například prostřednictvím sociálních sítí, ať vzniku takové vlády zabrání. Zaznívá i volání po tom, aby zrušili předvolební sliby, že s Andrejem Babišem nebudou spolupracovat na vládní úrovni, a podpoří jeho kabinet.
Jistému druhu paniky se nelze divit. Česko bude mít poprvé extremistickou stranu ve vládě, tedy něco, co i hnutí ANO slibovalo, že se nikdy nestane. Například Alena Schillerová se loni zlobila na Václava Moravce, že něco takového jen naznačoval v otázce: „Vůbec mi nepodsouvejte, že budeme vládnout s SPD.“ Je ale pravděpodobné, že nyní voliči ANO tohle porušení slibu prominou. Minimálně prozatím.
