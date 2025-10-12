Pět českých zpráv
Čapí hnízdo: Soud požádal sněmovnu o vydání předsedy ANO
Pražský městský soud ve čtvrtek poslal do sněmovny žádost o vydání předsedy hnutí ANO Andreje Babiše ke stíhání v kauze Čapí hnízdo. Serveru Novinky.cz to řekl soudce Jan Šott, který se případem zabývá. Babiš opětovně získal ve volbách do Poslanecké sněmovny mandát, a tím i imunitu. Dolní komora ho už třikrát ke stíhání vydala. Babišovo stíhání zatím bude podle Šotta přerušené.
Medvědi v Česku?
Policie Kraje Vysočina prověřuje oznámení myslivce, který u Senožat na Pelhřimovsku zahlédl medvěda, nejspíš šlo o mládě. Už dříve se objevily zprávy o medvědech vyskytujících se ve vojenském újezdu Hradiště v Doupovských horách na Karlovarsku. Podle Agentury ochrany přírody a krajiny ČR by se tam mělo pohybovat několik jedinců. Experti z Mendelovy univerzity a Hnutí DUHA ale tvrdí, že opakovaná hlášení o výskytu medvědů jsou dezinformace a šíření poplašné zprávy.
