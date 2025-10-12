0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Nevím, co vůči střelci cítím. I on je obětí zla
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Agenda12. 10. 20253 minuty

Pět českých zpráv

Respekt

Čapí hnízdo: Soud požádal sněmovnu o vydání předsedy ANO

Pražský městský soud ve čtvrtek poslal do sněmovny žádost o vydání předsedy hnutí ANO Andreje Babiše ke stíhání v kauze Čapí hnízdo. Serveru Novinky.cz to řekl soudce Jan Šott, který se případem zabývá. Babiš opětovně získal ve volbách do Poslanecké sněmovny mandát, a tím i imunitu. Dolní komora ho už třikrát ke stíhání vydala. Babišovo stíhání zatím bude podle Šotta přerušené. 

Medvědi v Česku?

↓ INZERCE

Policie Kraje Vysočina prověřuje oznámení myslivce, který u Senožat na Pelhřimovsku zahlédl medvěda, nejspíš šlo o mládě. Už dříve se objevily zprávy o medvědech vyskytujících se ve vojenském újezdu Hradiště v Doupovských horách na Karlovarsku. Podle Agentury ochrany přírody a krajiny ČR by se tam mělo pohybovat několik jedinců. Experti z Mendelovy univerzity a Hnutí DUHA ale tvrdí, že opakovaná hlášení o výskytu medvědů jsou dezinformace a šíření poplašné zprávy. 

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články