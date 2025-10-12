Trump porušuje pravidla. Co se stalo s naším systémem brzd a protivah?
Velká část amerických elit žije v sebeuspokojení, které by se mohlo ukázat jako smrtící
Oznámení Trumpovy vlády z minulého týdne ohledně nových předpisů pro víza H-1B (bývají určená vysoce kvalifikovaným zaměstnancům nebo držitelům stipendií), včetně toho, že jejich udělení bude spojeno s poplatkem 100 tisíc dolarů, se dostalo na titulní stránky novin. Málokdo však poukázal na to, že prezident jako obvykle porušil pravidla, která vyžadují zveřejnění s předstihem a umožnění připomínek. Navíc aby mohl vysoké poplatky vybírat, opět se odvolal na národní bezpečnost.
Tento vzorec se opakuje od inaugurace. Jedním z prvních Trumpových kroků bylo propuštění více než desítky šéfů federálních organizací, přičemž ignoroval zákon, který vyžaduje uvést konkrétní důvody každého propuštění a oznámit rozhodnutí třicet dnů předem Kongresu.
Stará ústava
Současná americká administrativa podle všeho záměrně ignoruje a porušuje zákony a pravidla, aby oslabila kontrolu nad svými kroky. Má možnost přimět Kongres, aby schválil zvýšení cel tak, jak si přeje Trump – republikánská většina mu prakticky nic neodmítne. Stejně tak mohla požádat Kongres o zrušení Agentury USA pro mezinárodní rozvoj (USAID), protože zahraniční pomoc nebyla nikdy příliš populární. Místo toho Trump přijal jednostranné výkonné opatření. Administrativa tak záměrně odmítá dodržovat pravidla, což většina pozorovatelů vnímá jako přivlastňování si pravomocí. Někteří jsou tím hluboce znepokojeni, jiní to přehlížejí. Ale otázka, kterou si kladu já, zní: Proč se tak oslavovaný americký vládní systém brzd a protivah ukázal jako tak slabý?
