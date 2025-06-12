0:00
Obálka vydání Speciál II/2025
Speciál II/2025

Nezapomenutelné ženy

15 příběhů výjimečných žen současnosti i minulosti

Obálka vydání 41/2025
Vítejte v Babišově snu
6.–12. 10. 2025
Magdalena Cubrová, Velké piano, olej na plátně, 2018
Speciál

Editorial: Nezapomenutelné ženy

Silvie Lauder

Jak svět ztrácí – zase nachází – ženy, které ho změnily 

Silvie Lauder

Zpráva nejen o minulosti, ale i o současnosti

Zapomenutá první dáma vily Tugendhat 

Silvie Lauder

Německá designérka Lilly Reich se po letech ve stínu svého slavnějšího kolegy vrací na výsluní

Zkrátka jsme je štvaly 

Silvie Lauder

Výtvarná feministická skupina Koza Nostra oslavovala ženy a humorem útočila na smrtelně vážné umění 

Překážkový běh dvou Marií Mejzlíkových

Silvie Lauder

Jak průkopnice české atletiky téhož jména porazily mýtus, že ženy na stadion nepatří 

Ženský hokej není jen sport, může být i dobrým ukazatelem, jak jsme na tom v Česku s rovnoprávností

František Trojan

S manažerkou reprezentace Terezou Sadilovou o úspěšném mistrovství světa a o tom, proč už tento sport musí brát vážně každý

Plakat jsem ji viděl jenom dvakrát v životě 

Kateřina Mázdrová

Kdo byla Ludmila Jankovcová, první žena v tuzemské vládě

Ráda bych si za deset let řekla, že jsme se zase posunuly

Dominika Perlínová

S televizní moderátorkou Barborou Černoškovou o její knize Na svém místě, ve které zpovídá úspěšné ženy, jež dokázaly prorazit v mužském světě 

Konec vlády otců – začátek vlády komunistů 

Silvie Lauder

Jak si KSČ přivlastnila zásluhy Františky Plamínkové a Milady Horákové o reformu rodinného práva

Románový příběh své rodiny jsem objevila až v archivu

Silvie Lauder

S historičkou Danielou Grollovou-Spenser o knize, již musela napsat, o tom, v čem nikdy nepochopila svou odvážnou matku, a o naději, kterou hledala v Mexiku

Osudy dobré žurnalistky 

Silvie Lauder

Jaroslav Hašek ji předčasně pohřbil, Olga Fastrová ale psaním o módě a emancipaci oživila českou novinařinu

Ráda držím ryby v ruce a obdivuju evoluci

Tomáš Brolík

S bioložkou Zuzanou Musilovou o podivných tvorech z hlubin, vědeckých výpravách na moře a rodině, která čeká na souši

Svobodná jsem se cítila jen na maškarních plesech

Magdaléna Fajtová

Zapomenutý příběh rodačky z Krušných hor a zřejmě první trans osoby, která podstoupila operativní změnu pohlaví, na světě

Jednou si koupím kostel a dám do něj pivní tanky

Kateřina Mázdrová

S Emou Reisenauerovou o vaření piva, starých ležákových ještěrech, o riskování a o potřebě lidi občas trochu rozvášnit

Zdena Salivarová. Paličatá solitérka, která zachránila českou literaturu

Silvie Lauder

Spisovatelka a nakladatelka, jež inspirovala dnešní výraznou ženskou vlnu

Traumata hornické historie se prosmrděla do současnosti jako ponožky

Clara Zanga

S básnířkou a studentkou scenáristiky Barborou Sebera o ostravských generačních traumatech a problémech, kterým čelí ženská poezie

Bez rtěnky a škrtidla to nejde. Jak točí o životě ve válce dospívající Ukrajinky

Ondřej Kundra

S kameramanem ČT Vojtěchem Hönigem o nové generaci, která mění Ukrajinu k nepoznání, a projektu Nika, jenž toto vše zachycuje 