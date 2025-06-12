Nezapomenutelné ženy
15 příběhů výjimečných žen současnosti i minulosti
Speciál
Editorial: Nezapomenutelné ženy
Silvie Lauder
Jak svět ztrácí – zase nachází – ženy, které ho změnily
Silvie Lauder
Zpráva nejen o minulosti, ale i o současnosti
Zapomenutá první dáma vily Tugendhat
Silvie Lauder
Německá designérka Lilly Reich se po letech ve stínu svého slavnějšího kolegy vrací na výsluní
Zkrátka jsme je štvaly
Silvie Lauder
Výtvarná feministická skupina Koza Nostra oslavovala ženy a humorem útočila na smrtelně vážné umění
Překážkový běh dvou Marií Mejzlíkových
Silvie Lauder
Jak průkopnice české atletiky téhož jména porazily mýtus, že ženy na stadion nepatří
Ženský hokej není jen sport, může být i dobrým ukazatelem, jak jsme na tom v Česku s rovnoprávností
František Trojan
S manažerkou reprezentace Terezou Sadilovou o úspěšném mistrovství světa a o tom, proč už tento sport musí brát vážně každý
Plakat jsem ji viděl jenom dvakrát v životě
Kateřina Mázdrová
Kdo byla Ludmila Jankovcová, první žena v tuzemské vládě
Ráda bych si za deset let řekla, že jsme se zase posunuly
Dominika Perlínová
S televizní moderátorkou Barborou Černoškovou o její knize Na svém místě, ve které zpovídá úspěšné ženy, jež dokázaly prorazit v mužském světě
Konec vlády otců – začátek vlády komunistů
Silvie Lauder
Jak si KSČ přivlastnila zásluhy Františky Plamínkové a Milady Horákové o reformu rodinného práva
Románový příběh své rodiny jsem objevila až v archivu
Silvie Lauder
S historičkou Danielou Grollovou-Spenser o knize, již musela napsat, o tom, v čem nikdy nepochopila svou odvážnou matku, a o naději, kterou hledala v Mexiku
Osudy dobré žurnalistky
Silvie Lauder
Jaroslav Hašek ji předčasně pohřbil, Olga Fastrová ale psaním o módě a emancipaci oživila českou novinařinu
Ráda držím ryby v ruce a obdivuju evoluci
Tomáš Brolík
S bioložkou Zuzanou Musilovou o podivných tvorech z hlubin, vědeckých výpravách na moře a rodině, která čeká na souši
Svobodná jsem se cítila jen na maškarních plesech
Magdaléna Fajtová
Zapomenutý příběh rodačky z Krušných hor a zřejmě první trans osoby, která podstoupila operativní změnu pohlaví, na světě
Jednou si koupím kostel a dám do něj pivní tanky
Kateřina Mázdrová
S Emou Reisenauerovou o vaření piva, starých ležákových ještěrech, o riskování a o potřebě lidi občas trochu rozvášnit
Zdena Salivarová. Paličatá solitérka, která zachránila českou literaturu
Silvie Lauder
Spisovatelka a nakladatelka, jež inspirovala dnešní výraznou ženskou vlnu
Traumata hornické historie se prosmrděla do současnosti jako ponožky
Clara Zanga
S básnířkou a studentkou scenáristiky Barborou Sebera o ostravských generačních traumatech a problémech, kterým čelí ženská poezie
Bez rtěnky a škrtidla to nejde. Jak točí o životě ve válce dospívající Ukrajinky
Ondřej Kundra
S kameramanem ČT Vojtěchem Hönigem o nové generaci, která mění Ukrajinu k nepoznání, a projektu Nika, jenž toto vše zachycuje