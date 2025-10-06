0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Archiv vydání
Obálka vydání 41/2025
41/2025 • 6.–12. 10. 2025

Vítejte v Babišově snu

Který Okamura a Turek mohou splnit

Obálka vydání 40/2025
Zvolí si Česko vládu hněvu?
29. 9. – 5. 10. 2025
Obálka vydání Speciál II/2025
Nezapomenutelné ženy
II/2025
ODVOLENO. POVOLEBNÍ JEDNÁNÍ SE ROZJÍŽDĚJÍ Autor: Milan Jaroš
Výsledky voleb: Vítejte v Babišově snu
Autoritativní rodiče vychovávají poslušné děti, které v dospělosti snadno podlehnou manipulaci
Kam pojedeme letos na dovolenou? Za Danem Brownem, Emily in Paris nebo Pánem prstenů?

Editorial

Respekt je tu pro vás

Erik Tabery

V době sílícího hněvu ve společnosti chceme být místem, kde se ctí fakta a věcnost

Anketa

Co byste doporučili lidem, kterým z výsledků voleb není dobře?

Respekt

Respekt • Despekt

Respekt/despekt

Respekt

Komentář

Jakou tvář si Babiš zvolí?

Erik Tabery

Hnutí ANO má dominantní pozici, ale nejistou vládu

Kultura

Když svědci odcházejí

Erik Tabery

Zemřel Ivan Klíma, muž, který pro nás udělal, co mohl

Praha jako atrakce, nikoli šifra

Jiří Pavlovský

Nový thriller Dana Browna by se mohl odehrávat v kterékoli evropské metropoli 

Kam pojedeme letos na dovolenou? Za Danem Brownem, Emily in Paris nebo Pánem prstenů?

Pavel Turek

Popkultura se v posledních deseti letech stala zásadní hybatelkou cestovního ruchu. Potvrzuje to úspěch knih Dana Browna i netflixovských hitů

Album týdne: Dvojice Purity Ring svou novinku koncipovala jako soundtrack k fiktivní RPG hře 

Pavel Turek

Film týdne: Revoluce nikdy nebyla takhle vtipná. Jedna bitva za druhou je radostně nepříjemný film

Jindřiška Bláhová

Výstava týdne: Kateřina Vincourová je po 31 letech první českou umělkyní, která samostatně vystavuje v Rudolfinu

Jan H. Vitvar

Česko

Tomáš Brolík, Ivana Svobodová, Filip Zelenka, Magdaléna Fajtová, Ondřej Kundra, František Trojan, Dominika Perlínová

Který Okamura a Turek mohou splnit

Jak chtějí Havlíček s Babišem ovládnout a naporcovat ČEZ

Filip Zelenka

Zestátnění stamiliardového kolosu nese velké riziko, klíčový bude postup tuzemských miliardářů, kteří drží ve firmě podíl

Agenda

Pět českých zpráv

Respekt

Pět světových zpráv

Respekt

Zahraničí

George Packer: Americká demokracie je zombie

Goerge Packer, The Atlantic

Fasáda ještě neopadala, ale autoritářství a umělá inteligence nás zbavují našeho vlastního lidství

Pod dozorem: Jak se v USA rodí systém dohledu nad občany po vzoru Velkého bratra

Martin Uhlíř

Motorem změn reprezentovaných firmou Palantir Technologies jsou technologičtí géniové, kteří ztratili víru v demokracii

Kontext

Dva roky, které otřásly Blízkým východem

Tomáš Lindner, Magdaléna Fajtová, Ondřej Kundra, Dominika Perlínová

Co změnil největší masakr Židů od holokaustu a následná nejbrutálnější válka za celý izraelsko-palestinský konflikt?

Literatura

Se Zaklínačem ještě nekončím, říká Respektu král středoevropské fantasy Andrzej Sapkowski

Petr Horký

Kultovní polský spisovatel rozšiřuje po dlouhé pauze svůj svět o nové příběhy

Rozhovor

Autoritativní rodiče vychovávají poslušné děti, které v dospělosti snadno podlehnou manipulaci

Markéta Plíhalová

Manuál na děti – série rozhovorů o výchově, 2. díl: Se spoluautorkami konceptu respektující výchovy Janou Nováčkovou a Dobromilou Nevolovou o tom, jak si populární rodičovský přístup žije vlastním životem, proč dětem nedává bezbřehou volnost a v čem je nebezpečná poslušnost

TV seriály

Každý vtip v Teorii velkého třesku musel projít několika koly ověřování

Jindřiška Bláhová

S americkým scenáristou pohodového megahitu o nerdech a kultovní Futuramy Ericem Kaplanem o přepisování scén, umělé inteligenci jako podvodu a nutnosti návratu kolektivní racionality

Kultura

Fotil, jako by šlo o život

Jan H. Vitvar

Bob Krčil je definitivně zapsán do našeho kulturního kánonu 20. století

Jeden den v životě

Peníze nesmrdí

Jan Bartoň

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper