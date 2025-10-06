Vítejte v Babišově snu
Když svědci odcházejí
Erik Tabery
Zemřel Ivan Klíma, muž, který pro nás udělal, co mohl
Praha jako atrakce, nikoli šifra
Jiří Pavlovský
Nový thriller Dana Browna by se mohl odehrávat v kterékoli evropské metropoli
Kam pojedeme letos na dovolenou? Za Danem Brownem, Emily in Paris nebo Pánem prstenů?
Pavel Turek
Popkultura se v posledních deseti letech stala zásadní hybatelkou cestovního ruchu. Potvrzuje to úspěch knih Dana Browna i netflixovských hitů
Album týdne: Dvojice Purity Ring svou novinku koncipovala jako soundtrack k fiktivní RPG hře
Pavel Turek
Film týdne: Revoluce nikdy nebyla takhle vtipná. Jedna bitva za druhou je radostně nepříjemný film
Jindřiška Bláhová
Výstava týdne: Kateřina Vincourová je po 31 letech první českou umělkyní, která samostatně vystavuje v Rudolfinu
Jan H. Vitvar
Výsledky voleb: Vítejte v Babišově snu
Tomáš Brolík, Ivana Svobodová, Filip Zelenka, Magdaléna Fajtová, Ondřej Kundra, František Trojan, Dominika Perlínová
Který Okamura a Turek mohou splnit
Jak chtějí Havlíček s Babišem ovládnout a naporcovat ČEZ
Filip Zelenka
Zestátnění stamiliardového kolosu nese velké riziko, klíčový bude postup tuzemských miliardářů, kteří drží ve firmě podíl
George Packer: Americká demokracie je zombie
Goerge Packer, The Atlantic
Fasáda ještě neopadala, ale autoritářství a umělá inteligence nás zbavují našeho vlastního lidství
Pod dozorem: Jak se v USA rodí systém dohledu nad občany po vzoru Velkého bratra
Martin Uhlíř
Motorem změn reprezentovaných firmou Palantir Technologies jsou technologičtí géniové, kteří ztratili víru v demokracii
Autoritativní rodiče vychovávají poslušné děti, které v dospělosti snadno podlehnou manipulaci
Markéta Plíhalová
Manuál na děti – série rozhovorů o výchově, 2. díl: Se spoluautorkami konceptu respektující výchovy Janou Nováčkovou a Dobromilou Nevolovou o tom, jak si populární rodičovský přístup žije vlastním životem, proč dětem nedává bezbřehou volnost a v čem je nebezpečná poslušnost