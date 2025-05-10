Respekt je tu pro vás
V době sílícího hněvu ve společnosti chceme být místem, kde se ctí fakta a věcnost
Po každých volbách, ve kterých uspějí populisté, přijde vlna e-mailů a zpráv na sociálních sítích, že je to náš konec. Jiní nám píšou, že jsme určitě v koutě se slzami v očích. Zrovna když píšu tyto řádky v sobotu ve 21.44, ozývá se z redakce smích. Smutek od nás skutečně nečekejte, stejně jako nějaké stažení se do kouta. Od voleb si držíme profesionální odstup a naše chuť pokrývat dění nemizí, právě naopak.
Respekt je nezávislé médium, ve kterém pracují zkušené novinářky a novináři. Naším jediným zájmem je přinášet informace, analýzy či rozhovory. Chceme čtenářkám a čtenářům nabízet kontext, který je vzhledem k dění doma i ve světě stále důležitější.
V těchto složitých a nejistých dobách je ale důležitý i sdílený veřejný prostor, kde probíhá kritická a otevřená debata, ale zároveň se dodržují pravidla. V době sílícího hněvu ve společnosti chceme být místem, kde se ctí fakta a věcnost. Za Respektem už leží pětatřicetiletá tradice, během které jsme dokázali, že jsme platforma, jež hájí svobodné myšlení. Rádi v tom budeme pokračovat a budeme ještě raději, když i vy s námi, případně když se další přidají.
Jsme už dostatečně zkušení na to, abychom věděli, že se na nás část sil, které se s největší pravděpodobností dostanou k moci, bude dívat jako na nepřátele. V duchu toho, co předvádí Robert Fico na Slovensku, kde udělal seznam „nepřátelských médií“. Ostatně SPD už rozjela svou cenzurní politiku, když zakázala kritickým redakcím přístup do jejich volebního štábu. Ale ani to nic nezmění na naší práci.
I nadále chceme kontrolovat mocné, klást otázky, které vy položit nemůžete, zvedat témata, jež chtějí jiní zahrabat pod zem. Budou to náročné čtyři roky, ale věřím, že vám lépe uběhnou s Respektem v ruce. Pokud se k nám chcete přidat, budeme rádi, když si nás předplatíte. Respekt je tu pro vás.
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
inspirativní čtení vám přeje
Erik Tabery
šéfredaktor
