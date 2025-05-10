Výstava týdne: Kateřina Vincourová je po 31 letech první českou umělkyní, která samostatně vystavuje v Rudolfinu
Po celých jednatřicet let dosavadního trvání pražské Galerie Rudolfinum (mimochodem řízené a financované ministerstvem kultury) v ní ani jednou samostatně nevystavovala česká umělkyně. Až nyní konečně nešťastnou tradici ukončuje Kateřina Vincourová. Sedmapadesátiletá výtvarnice spadající do silné generace nastoupené v devadesátých letech se jmény jako Veronika Bromová, Markéta Othová, Jiří Černický, Jiří Příhoda či David Černý.
Vincourová se tehdy proslavila ostrými transformačními glosami. Ještě než se u nás zpopularizovalo instalační umění, vystavovala prostorové, často nafukovací objekty trefující se do formující se konzumní společnosti: do monumentality zvětšovala lahve alkoholu nebo mobilní telefony. Postupem času ze scény vymizela. Umění ustoupilo péči o rodinu, a když se nyní v Rudolfinu Vincourová definitivně vrací, tahle zkušenost je v jejím rukopisu znát.
Výstavu Skin Care s kurátorkou Denisou Kujelovou složila převážně z už někdy a někde odprezentovaných objektů, kterým se snaží v reprezentativních sálech dodat novou dynamiku. Ústředním tématem je tu napětí. Hned v úvodní místnosti najdeme instalaci Molekuly, jež je složená ze vzájemně pospojovaných stahovacích dámských korzetů, natažených mezi stěnami a vycpaných nafukovacími míči. V instalaci Artérie pak pracuje s kšandami propojenými pruženkami, na nichž balancuje sklenice vody, přičemž vratkou mnohametrovou strukturu drží pohromadě jen hák zavrtaný do parket. Jsou to metafory zjevně odkazující na lidskou pružnost. Ať už jde o natahování stárnoucího těla, kariéry, názorů či nervů.
Použití banálních materiálů na výstavě podporuje, v čem byla autorka odjakživa silná: i těžší konceptuální díla dokáže proměnit ve sdělné artefakty, nad kterými publikum rádo přemítá o našem společném údělu. Pokud ovšem někdo umělkyni nezná a chtěl by se opřít o doprovodné texty kurátorky Kujelové, výstava se pro něj bohužel změní v nezáživnou akademickou přednášku.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu