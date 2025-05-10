Dva roky, které otřásly Blízkým východem
Co změnil největší masakr Židů od holokaustu a následná nejbrutálnější válka za celý izraelsko-palestinský konflikt?
Jaký je osud lidí, které Hamás před dvěma lety unesl z kibuců na jihu Izraele?
Hamás nadále vězní 48 lidí, které 7. října 2023 unesl, naživu jich je pravděpodobně kolem dvaceti. Jedním z nich je mladý Izraelec Evjatar David, o němž Hamás před časem zveřejnil šokující video. Evjatar se zuboženým, vyzáblým tělem, ze kterého vystupují kosti, na něm ztěžka odříkává, že nemá co jíst, a s lopatou v ruce si kope svůj hrob. „To není fikce, to je realita,“ vzkázal na záběrech, k jejichž natočení ho Hamás donutil. Nedostává téměř žádné jídlo, na den má půl litru vody, což Respektu popsal jeho bývalý spoluvězeň Tal Šoham. V tunelu hluboko pod zemí kdesi v Gaze je u stropu připevněná výbušnina, kterou chce Hamás odpálit, kdyby se blížili izraelští vojáci s cílem Davida vysvobodit.
Izraelské vládě se z tunelů, kde Hamás unesené drží, zatím nepodařilo nikoho osvobodit. Tunely jsou podobně jako ten s Davidem plné výbušnin, záchranné operace v nich jsou pro všechny zúčastněné vysoce rizikové. Osm unesených Izraelci osvobodili v prvních měsících po jejich odvlečení do Gazy – to byla ještě část z nich vězněna v domech na povrchu. Kvůli postupující vojenské operaci Izraele v Gaze však Hamás všechny postupně přemístil do tunelů pod zem.
Sedmého října Hamás unesl dohromady 251 lidí: většina z nich měla kromě izraelského i jiná občanství, více než padesátka pak pocházela z Thajska a pracovali na polích v kibucech. Propuštěno jich mezitím bylo 148. Někteří z těch, kteří se v několika vlnách za mezinárodního zprostředkování vrátili na svobodu, se dodnes drží v ústraní a vzpamatovávají se z prožitých traumat. Další v médiích apelují na to, aby svět nezapomněl na ty, kteří takové štěstí neměli, a pravidelně se také v centru Tel Avivu účastní demonstrací. Kromě sounáležitosti s rodinami uvězněných mnozí z demonstrantů rovněž tvrdí, že současná izraelská vláda nedělá pro vysvobození unesených dost a kvůli svým politickým cílům eskaluje válku s Hamásem, místo aby se soustředila na politické řešení, které by vedlo k záchraně rukojmích. Vláda Benjamina Netanjahua tato obvinění odmítá.
