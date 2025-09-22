Zvolí si Česko vládu hněvu?
Letošní volby mohou přinést obrat porevolučního směřování
Respekt • Despekt
Komentář
Proč Česko potřebovalo Petra Fialu
Marek Švehla
… a možná ještě bude potřebovat
Uznání palestinského státu ze strany Francie a Británie je zoufalou vzpourou proti realitě
Tomáš Lindner
Lepší dlouhodobé řešení věčného sváru než vznik dvou států neznáme. Přesto se stává utopií
Kam zmizelo klima?
Martin Uhlíř
Veřejná debata je zuřivá a zlostná, ale Američané se už smiřují s tím, že nejsme všichni stejní
Fareed Zakaria, The Washington Post
Potkat se na půl cesty u hodnotových otázek je těžké. Ale dokázat to musíme
Zahraničí
O Charliem Kirkovi a našich hlavách ze skla
Ján Markoš, Denník N
Jak se vyrovnat s radikální lidskou zranitelností
Propouštění pedagogů kvůli komentářům o Kirkově smrti běží podle známého scénáře
The New York Times, Stephanie Saul
Konzervativní snahy o kritiku a potrestání vysokoškolských učitelů za liberální názory se stupňují již několik let, částečně pod taktovkou samotného Charlieho Kirka
Může fúze dvou evropských premiantů nastartovat cestu Unie k technologické soběstačnosti?
Magdaléna Fajtová
Možná ano, ale na jásání je ještě příliš brzy. Holandská ASML investuje do francouzského Mistralu
Glosa
Ranní postřeh
Česko
První dny po volbách. Co všechno (ne)může ovlivnit prezident? Proč bude klíčový šéf sněmovny? Otázky a odpovědi
František Trojan
Jak dopadnou volby, nevíme. Ale víme, co se vyplatí sledovat po nich
Cestovatel Hlubuček, špinavý svět Dozimetru a těžká hlava Víta Rakušana
Ondřej Kundra
O co všechno jde v kauze, která může rozhodnout o budoucnosti země
Lepším premiérem než já by byl pan Babiš
František Trojan, Filip Zelenka
S Karlem Havlíčkem o budoucnosti veřejnoprávních médií, ruských dronech nad Polskem a problémech Andreje Babiše
Výtvarné umění
Rodina a vztahy
Bez zákazu bychom doteď kouřili v kancelářích. S tělesným trestáním dětí je to stejné
Markéta Plíhalová
Manuál na děti - série rozhovorů o výchově, 1. díl: S ředitelkou Centra Locika Petrou Wünschovou o fackovací tradici, laskavých hranicích a nezdravé rodičovské tendenci udělat si z dětí životní projekt
Kultura
Nejlepší kulturu hledej uprostřed sídliště
Jan H. Vitvar
Na Jižním Městě probíhá unikátní experiment, kterého se účastní i Dejvické divadlo
Strategická partnerství a dobrý mix. San Sebastián ukazuje, jak budovat značku bez Hollywoodu
Jindřiška Bláhová
Na španělském festivalu výjimečně soutěžily i dva české snímky – jeden mazaný, druhý hravý