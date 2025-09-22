0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Můj účet

Aktuální vydání

Zvolí si Česko vládu hněvu?
Archiv vydání
Obálka vydání 40/2025
40/2025 • 29. 9. – 5. 10. 2025

Zvolí si Česko vládu hněvu?

Letošní volby mohou přinést obrat porevolučního směřování

Obálka vydání 39/2025
Když si Česko zvolí Ficovu cestu
22.–28. 9. 2025
Zvolí si Česko vládu hněvu?
Uznání palestinského státu ze strany Francie a Británie je zoufalou vzpourou proti realitě
Bez zákazu bychom doteď kouřili v kancelářích. S tělesným trestáním dětí je to stejné
Editorial

Co nám přinesly volby 1990–2021

Erik Tabery

O čem budou ty letošní, rozhodnete vy

Anketa

Co vás v aktuálních předvolebních kampaních nejvíc pobavilo?  

Respekt

Respekt • Despekt

Respekt/Despekt

Respekt

Komentář

Proč Česko potřebovalo Petra Fialu

Marek Švehla

… a možná ještě bude potřebovat

Uznání palestinského státu ze strany Francie a Británie je zoufalou vzpourou proti realitě

Tomáš Lindner

Lepší dlouhodobé řešení věčného sváru než vznik dvou států neznáme. Přesto se stává utopií

Kam zmizelo klima?

Martin Uhlíř

Veřejná debata je zuřivá a zlostná, ale Američané se už smiřují s tím, že nejsme všichni stejní

Fareed Zakaria, The Washington Post

Potkat se na půl cesty u hodnotových otázek je těžké. Ale dokázat to musíme

Zahraničí

O Charliem Kirkovi a našich hlavách ze skla

Ján Markoš, Denník N

Jak se vyrovnat s radikální lidskou zranitelností

Propouštění pedagogů kvůli komentářům o Kirkově smrti běží podle známého scénáře

The New York Times, Stephanie Saul

Konzervativní snahy o kritiku a potrestání vysokoškolských učitelů za liberální názory se stupňují již několik let, částečně pod taktovkou samotného Charlieho Kirka

Může fúze dvou evropských premiantů nastartovat cestu Unie k technologické soběstačnosti?

Magdaléna Fajtová

Možná ano, ale na jásání je ještě příliš brzy. Holandská ASML investuje do francouzského Mistralu

Glosa

Jako by se zbouraly Hradčany

Clara Zanga

Jeden z nejhezčích mostů bude zachráněn. Bez soukromých peněz by šel ale nejspíš k zemi

Ranní postřeh

Ranní postřeh Daniela Hůleho: Lidé lži u moci a snadní viníci složitých problémů

Daniel Hůle

Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem

Téma

Zvolí si Česko vládu hněvu?

Erik Tabery

Letošní volby mohou přinést obrat porevolučního směřování

Česko

První dny po volbách. Co všechno (ne)může ovlivnit prezident? Proč bude klíčový šéf sněmovny? Otázky a odpovědi

František Trojan

Jak dopadnou volby, nevíme. Ale víme, co se vyplatí sledovat po nich

Cestovatel Hlubuček, špinavý svět Dozimetru a těžká hlava Víta Rakušana

Ondřej Kundra

O co všechno jde v kauze, která může rozhodnout o budoucnosti země

Lepším premiérem než já by byl pan Babiš

František Trojan, Filip Zelenka

S Karlem Havlíčkem o budoucnosti veřejnoprávních médií, ruských dronech nad Polskem a problémech Andreje Babiše

Agenda

Pět českých zpráv

Respekt

Pět světových zpráv

Respekt

Výtvarné umění

„Děkujeme, že nám to tu děláte hezký“

Clara Zanga

Student umění opravuje rozbité chodníky mozaikami a zkouší proměnit pověst street artu. Jeho díla okouzlují veřejnost a matou zdejší úřady

Rodina a vztahy

Bez zákazu bychom doteď kouřili v kancelářích. S tělesným trestáním dětí je to stejné

Markéta Plíhalová

Manuál na děti - série rozhovorů o výchově, 1. díl: S ředitelkou Centra Locika Petrou Wünschovou o fackovací tradici, laskavých hranicích a nezdravé rodičovské tendenci udělat si z dětí životní projekt

Kultura

Nejlepší kulturu hledej uprostřed sídliště

Jan H. Vitvar

Na Jižním Městě probíhá unikátní experiment, kterého se účastní i Dejvické divadlo

Strategická partnerství a dobrý mix. San Sebastián ukazuje, jak budovat značku bez Hollywoodu 

Jindřiška Bláhová

Na španělském festivalu výjimečně soutěžily i dva české snímky – jeden mazaný, druhý hravý

Album týdne: Postavy z písní Jiřího Imlaufa stále po něčem touží, ale nemají sílu za tím znovu jít 

Pavel Turek

FILM TÝDNE: Na druhé straně léta se dá dospět jinak. Vojtěch Strakatý se vynořil jako pozoruhodný autor

Jindřiška Bláhová

Výstava týdne: Tři nezaměnitelné individuality spojily síly do jednoho tvůrčího gesta

Jan H. Vitvar

Literatura

Vždy jsme i něčím navíc

Jan Němec

Prostor, kde druhé mohu pojímat bez předsudků

Pozorovat je pěkná práce

Josef Chuchma

Jeden den v životě

Záhada Loch Ness na Bečvě

Lída Podzemná

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper