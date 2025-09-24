Ranní postřeh Daniela Hůleho: Lidé lži u moci a snadní viníci složitých problémů
S blížícími se volbami se česká politická scéna pravidelně mění v arénu, kde se hledají snadní viníci složitých problémů. Oblíbeným terčem se opět staly neziskové organizace. Podle kritiků, jako jsou Markéta Šichtařová či Jindřich Rajchl, prý „parazitují“ na státním rozpočtu a daly by se na nich ušetřit desítky miliard ročně. Šichtařová, která se prezentuje jako ekonomka, by měla být zvyklá na složitost čísel. Místo toho voličům nabízí laciné nálepky.
Neziskové organizace přitom nejsou jen výdajovou položkou. Pomáhají občanům, dobrovolně hasí, pracují s mládeží a často šetří náklady jinde – třeba tím, že předcházejí sociálním problémům, jejichž řešení by vyšlo násobně dráž. Když politici navrhují plošné škrty, zní to jednoduše, ale míří na sektor, který funguje efektivně a za zlomek rozpočtu v porovnání s jinými státními výdaji.
Podívejme se na konkrétní čísla: Programy Člověka v tísni, kde působím, a kterého chce Rajchl vyhladovět a Šichtařová škrtnout, nestály v roce 2024 české daňové poplatníky desítky miliard ani miliardy, jak by se mohlo z vyjádření lídrů SPD zdát, ale přibližně 100 milionů korun. To je výsledná bilance po započtení příjmů z českých veřejných zdrojů a odvodů, které naopak míří do státní kasy. V kontextu více než dvou bilionového rozpočtu jde o částku, která by se snadno „ztratila“ v jednom kolečku dotací na projekty s pochybným přínosem. Za tuto podporu ale organizace dokáže jen v Česku pomoci desítkám tisíc rodin a dětem v nouzi, a zároveň lidem v zahraničí, kde čelí válkám, katastrofám či extrémní chudobě, pomáháme na místě, aby nemuseli utíkat.
Tato pomoc není jen morální otázkou. Investice do prevence krizí snižuje tlak na migraci, sociální dávky i budoucí humanitární intervence. Přesto se z dobročinných organizací stává pohodlný obětní beránek. Je snazší vykreslit je jako „přisáté“ na stát, než se pustit do reforem skutečně drahých položek – od neefektivních dotací přes byrokracii až po často předražené zakázky.
