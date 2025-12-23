Znamená „nikdy“ jen dobu, kdy Babiš bude premiérem? Otazníky kolem svěřenského fondu přetrvávají
Plamínková: Jak má fungovat, kde jsou jeho slabá místa a co se stane, až šéf ANO skončí ve vládě
Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.
Když začátkem prosince Andrej Babiš oznámil, jak vyřeší svůj střet zájmů, drtivá většina expertů se obecně shodovala: plán je přijatelný, ale ďábel tkví v detailu. Šéf hnutí ANO tehdy po tlaku prezidenta 4. prosince v sedm večer oznámil na svých sociálních sítích, že se nevratně vzdá firmy Agrofert, nikdy ji už nebude vlastnit a podle svých slov s ní nebude mít žádné ekonomické vztahy.
Vysvětlil i to, jak toho chce docílit: akcie bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, který bude kontrolován nezávislým protektorem. Obě struktury určí zakladatel fondu a podmínkou bude, že správcem ani protektorem nebude žádný rodinný příslušník ani osoba jakkoli spojená s holdingem Agrofert či jinak na něm nebo na Babišovi finančně závislá. Kdo konkrétně to však bude a kdo fond podle jakého práva založí? Po několikatýdenním mlčení šéfa hnutí ANO přišla těsně před Vánoci částečná odpověď.
V pondělí byl zapsán u městského soudu v Praze svěřenský fond premiéra Andreje Babiše RSVP Trust. Vyplývá to ze zápisu v evidenci svěřenských fondů. Založila ho poradenská společnost Roklen s právní podporou kanceláře DBK. V advokátní kanceláři mimochodem pracuje i Eduard Bruna, Babišův obhájce v kauze Čapího hnízda.
I přes předchozí domněnky některých expertů, že fond pravděpodobně vznikne podle zahraničního práva, vznikl podle toho českého. „Bude to asi hodně inovátorské a bude hodně záležet na zakladatelské listině, jak přesně to v ní bude formulováno. Největší problém spatřuji v tom, nakolik budou moct být nezávislí ti funkcionáři,“ říká Respektu advokát Ondřej Preuss.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu