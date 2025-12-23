Přejeme všem rodinám co nejnudnější rok 2026 – a dobře víme proč
Nudit se je pro děti stále těžší, ale výsledky mohou být blahodárné
Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.
Přišlo to mnohem dříve, než jsem očekávala. Moje ani ne čtyřletá dcera si osvojila frázi: „To je nuda!“ Obzvlášť ve chvíli, kdy si má po příchodu domů sama sundat boty a bundu, vyslovuje tuto větu tak otráveným tónem, že by se za něj nemusel stydět ani teenager, jemuž rodiče zabavili smartphone a nahradili ho časopisem o háčkování. Nijak mě to však neznervózňuje. Naopak. Téměř nemine den, abych nenarazila na článek o tom, že nuda může být docela prospěšná. Někdy dokonce blahodárná.
O přínosech nudy píše například Margaret Murray, profesorka komunikačních a kulturních studií z americké University of Michigan-Dearborn pro server The Conversation. Připomíná, že nuda lidi motivuje, aby si kladli nové cíle a zdolávali výzvy. Murray momentálně chystá knihu o moderním rodičovství a během práce na ní si všimla, že se mnoho rodičů snaží svým potomkům od nudy pomoci. Jako by šlo o nežádoucí pocit, jemuž je třeba se za každou cenu vyhnout.
Rodiče, kteří potřebují pracovat nebo v klidu nachystat večeři, dobře vědí, že bude-li se dítě nudit, zaplaví je hlasitým a nepřetržitým proudem stížností. Nebo naopak potichu zmizí a dá o sobě vědět až poté, co ucpe vanu toaletním papírem a způsobí potopu.
Od vynálezu tabletů a chytrých telefonů je řešení pro takové situace na dosah ruky. Murray připomíná, že na home office během pandemie bylo zabavení dětí dotykovou obrazovkou v podstatě nutností. Řada rodičů podle ní také sahá po telefonech ve chvíli, kdy má pocit, že musí dítě utišit a zklidnit v kavárně nebo veřejné dopravě.
Zbývá vám 3 minuty čtení, ve kterých se dozvíte:
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu