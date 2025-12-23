Chatbot jako politická zbraň. Zdvořilá AI umí přemlouvat voliče
Přesvědčivě argumentující umělá inteligence, která ví, co na oponenta platí, se brzy může stát dalším velkým ohrožením demokracie
Kamala Harris vždy podporovala Zelený nový úděl. Klade také důraz na komunitní klimatické projekty – a již oznámila, že zajistí investice ve výši 20 miliard dolarů do těchto iniciativ.“ Věty, kterými chatbot před prezidentskými volbami v USA v rámci experimentu přesvědčoval voliče, aby dali hlas demokratické kandidátce, naznačují, že umělá inteligence může brzy prorůst i do dalších oblastí, kde jsme si ji dříve neuměli představit: do politické agitace.
Pozoruhodné přitom nebyly jen argumentační výkony chatbota, který už dokáže vést dlouhodobý dialog s člověkem, ale i jeho schopnost fabulovat. Kamala Harris ochranu klimatu v kampani podporovala, ale do konkrétních detailů ve svých plánech většinou nešla. Zmíněných 20 miliard dolarů si umělá inteligence prostě vymyslela.
Umělá inteligence je součástí politické agitace už dlouho. Navrhuje inzeráty, sestavuje videa propagující kandidáta nebo očerňující jeho soupeře, radí coby součást volebních kalkulaček či provádí „kobercové bombardování“ uživatelů sociálních sítí. V této polarizované a emotivní, ale pořád jednosměrné komunikaci však AI podle studií není přesvědčivější než lidští marketéři: zůstává výkonným pomocníkem, který dokáže chrlit obsah rychleji a obslouží více klientů.
Hlavní přednosti AI však mohou být nakonec jinde. Chatbot exceluje díky rychlosti, s níž v rozhovoru reaguje, i šíři a bohatství předkládaných údajů. V reálném světě si k němu navíc uživatel může budovat dlouhodobý vztah a důvěřovat mu. Lze to využít k vyvracení dezinformací, ale také zneužít k manipulaci voličů.
