Štědrodenní postřeh Ondřeje Kundry: Ví Marco Rubio, co hraje v Sám doma?
aneb Co dal světu Pokrovsk, dnes město zničené Rusy
Americký ministr zahraničí Marco Rubio si nedávno dal na své sociální sítě fotku se svojí ženou před nazdobeným vánočním stromem v Bílém domě. Oba se na ní usmívají, na zemi jsou položené dárky omotané tmavě červenou mašlí. Vánoční atmosféru podtrhuje zvukový podkres, světově známá koleda s názvem Carol of the Bells. Rubio si k ní napsal, že ji převzal i z v Česku populárního vánočního trháku Sám doma, která pojednává o malém chlapci Kevinovi, kterého zapomenou roztržití rodiči doma.
Koledu kolem Vánoc hraje většina rádií v úpravě amerického skladatele Petera Wilhouského, jenž k ní napsal anglický text s vánoční tématikou, přičemž o její popularizaci se postaral právě film Sám doma. Jsou města, kde si ale jejich obyvatelé píseň dnes poslechnout nemohou a jedním z nich je donbaský Pokrovsk. Rusové ho zcela zničili, vyhnali z něj lidi, dnes je to město duchů, ve kterém nezůstal kámen na kameni. Zničena byla i místní hudební škola Mykoly Leontoviče, stejně jako kostel se zvony.
Jestli zná ministr Rubio skutečný původ své oblíbené vánoční písně, není jasné. Faktem je, že jejím autorem je právě Ukrajinec Leontovyč, který ji stvořil, když žil a pracoval mezi lety 1904 až 1908 v Pokrovsku. Dal jí název Šcedryk a vychází z tradiční ukrajinské lidové hudby. Příběh, který je s ní spojen, se váže spíš než k Vánocům k Novému roku. Před zavedením křesťanství se na Ukrajině slavil zřejmě v únoru nebo březnu s příletem vlaštovek, nebo s jarní rovnodenností. Ščedryk je odvozený od slova štědrý, a štědrost symbolizuje vlaštovka, jež vlétá do domu, aby zvěstovala jeho obyvatelům hojný rok.
Podmanivou skladbu poprvé veřejně zahráli ukrajinští studenti Kyjevské univerzity v prosinci 1916. Západnímu publiku ji o čtyři roky později představil Ukrajinský národní sbor během svého koncertního turné po Evropě. Cílem tohoto turné tehdy bylo získat podporu pro myšlenku nezávislého státu Ukrajina, který bolševická vláda v Moskvě odmítala uznat. O svoji nezávislost na Rusku Ukrajina bojuje i nyní, a jestli to nějaká píseň dokonale symbolizuje, tak právě Ščedryk a jeho pokrovské zvony.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu