Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Respekt • Despekt28. 9. 2025

Respekt/Despekt

Respekt
Astronaut

respekt

Akademici odcházejí ze sítě X

Akademie věd ČR se rozhodla opustit sociální síť X magnáta Elona Muska. Podle svého vyjádření nechce podporovat šíření dezinformací a nenávistných projevů na internetu. Profil na síti X instituce nezruší, aby zabránila zneužití své identity. Příspěvky bude zveřejňovat na jiných sociálních sítích.

despekt

Zasypaná hnízda ledňáčka

Hnízda vzácného ledňáčka říčního v CHKO Poodří někdo v srpnu zasypal stavební sutí. Ptáci tak přišli o bezpečné místo k hnízdění a situaci řeší ochranáři. Pachatel zatím nebyl vypátrán a Správa CHKO Poodří zvažuje předání policii. Hrozí pokuta až 100 tisíc korun, firmám dokonce až dva miliony.
