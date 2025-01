Na lovu ruských mimozemšťanů v Baltském moři

Zkouším žertovat, že to možná bude nějak souviset s nastupujícím americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který je známý tím, že má rád lichocení, komodor Warnaar to ale bez pobavení odmítá. „Maarten Tromp byl jedním z našich slavných vojevůdců v 17. století. Bojoval na moři za to, aby se po něm mohly plavit obchodní lodě a nikdo je neohrožoval. Měl hodně na vědomí otázku svobody, za její obranu zemřel. Vidím souvislost mezi tím, o co usiloval, a tím, co tu dnes děláme my. Kdyby Tromp žil, velmi by ho znepokojovaly incidenty v našich vodách, byť dnes nejde o obchod, ale o jiné svobody – svobodu komunikovat, přepravovat energie a data,“ říká Warnaar.