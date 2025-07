Proč si tolik lidí myslí, že Trump je dobrý člověk?

Řeknu vám příběh, který podle mě nejlépe ilustruje, jak se Amerika do této depresivní situace dostala. Je to příběh, který se silně opírá o myšlenky Alasdaira MacIntyrea, velkého morálního filozofa, který zemřel v květnu ve věku 94 let. A je to příběh, který se pokouší vysvětlit, jak se západní kultura dostala do bodu, v němž miliony z nás – a nejen republikáni a Trumpovi podporovatelé – ztratily schopnost činit základní morální soudy.