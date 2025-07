Jak být rodiči, kterým se dítě svěří i s nejhorším? Nevíme, ale musíme to zkoušet

Je dobře, že film ani v nejmenším nenaznačuje, že by osud hlavní protagonistky byl jakkoli předznamenán nezájmem rodičů, nebo naopak tím, že by byli zaslepení přehnanými ambicemi. Matka i otec dospívajících zpěvaček jsou na jejich úspěchy pyšní, ale nezakládají na nich svou rodičovskou lásku. Do vnitřního fungování sboru nicméně nevidí a za větší hrozbu považují provizorní lesní přístřešek lidí bez domova, kolem nějž si dcery občas krátí cestu domů.