Aleš Palán: Archa Františka Klišíka

Myslím, že si přál vytvořit jakousi osobní archu, která ho vezme pryč. Už když jsme před lety dělali knihu rozhovorů Raději zešílet v divočině, svěřoval se mi mimo záznam i v jeho rámci, jak rád by práskl do bot. Jel by třeba do Indie nebo jen tak rovnou někam za nosem, a nechal rodný dům a všechny starosti o zvířata kdesi za sebou. Chtěl letět a uletět. Chlap bez ruky o tom vytrvale snil, dokonce to i zkoušel. Padal, samozřejmě že padal, ale to nebylo podstatné. Zároveň věděl, že zmizet nemůže, hlavně kvůli Ondríkovi, přece v tom bráchu nenechá samotného.