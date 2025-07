Váš mobil, elektroauta i obyčejná guma. Za to všechno vděčíte Kongu

„Je to jedna z nejhorších válek, jakou kdy kdo viděl,“ řekl Trump o tamním konfliktu a není daleko od pravdy. Válka na východě Konga s měnící se intenzitou probíhá už třicet let a odborný odhad počtu obětí se šplhá k šesti milionům. Americký prezident věří, že on našel řešení a – jak se minulý týden chlubil – „na oplátku dostaneme pro Spojené státy spoustu těžebních práv“.