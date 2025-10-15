Nizozemsko kontra Čína – Podporuje Strnad SPD? – Naděje pro Francii
Francii vzrostla naděje na nalezení cesty ven z politické krize
Nizozemsko převzalo kontrolu nad čínskými čipy. Nizozemská vláda se na konci září rozhodla k překvapivému kroku, když se vložila do vedení výrobce čipů pro automobily a spotřební elektroniku Nexperia. Nejde o znárodnění, ale tamní vláda si na základě národních zákonů vyhradila právo zablokovat případně rozhodnutí vedení firmy, které by považovala za škodlivé – jako třeba přenesení průmyslového know-how do Číny, což platí pro tento případ. Výrobce čipů Nexperii vlastní čínská společnost Wingtech, jejíž akcie po oznámení události klesly na šanghajské burze o deset procent. Čínské mateřské společnosti se to nelíbí a označuje to za „nadměrné vměšování vyvolané geopolitickými předsudky“. (Reuters)
Proč je to důležité? Ještě před pár lety mohly v Evropské unii firmy s čínským původem téměř bez omezení fungovat, zásahy Evropské komise či vlád jednotlivých států jako v případě Nexperie byly nemyslitelné. S tím, jak se vyhrocuje vztah mezi západními zeměmi a asijskou velmocí se ale situace mění a podobné případy se budou odehrávat čím dál častěji.
Podporuje Strnad SPD? Web Seznam Zprávy ve své analýze vztahů Andreje Babiše s ostatními tuzemskými byznysmeny spekuluje o tom, že zbrojařský magnát Michal Strnad skrytě podporuje hnutí SPD Tomia Okamury. „Podle několika na sobě nezávislých zdrojů z nejvyšších byznysových a politických příček Strnad skrytě podporuje hnutí SPD Tomia Okamury,“ píšou Seznam Zprávy s tím, že na transparentní účet politického subjektu žádná přímá podpora od Strnada nedorazila. (Seznam zprávy)
