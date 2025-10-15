0:00
0:00
15. 10. 20255 minut

Turek trvá na manipulaci, ale nikdo už mu nevěří

Rekordně rychlý vládní skandál nečekaně sblížil zájmy Andreje Babiše s prezidentem Petrem Pavlem

Marek Švehla

To bylo těšení, až se zbavíme Fialova gangu. Stále asi je, ovšem vznik toho Babišova provází jedny z největších porodních bolestí, jaké kdy česká exekutiva zažila. Z jednání prosakují zprávy, že Andrej Babiš po zkušenostech z posledních dní motoristu Filipa Turka ve své sestavě nechce, nebo minimálně ne jako šéfa diplomacie. Přitom však Motoristy potřebuje nejen pro prosazení nové vlády, ale i k tomu, aby nemusel k vyslechnutí rozsudku za inkasované dotace na svoje Čapí hnízdo a nebyl odsouzen za podvod.

V takovém klinči tady vítězné politické strany zkrátka ještě nebyly. Babiš to zatím řeší tím, že jednání odklonil k diskusi o programu vznikající koalice. Dnes (ve středu) se ANO, SPD a Motoristé sešli v Poslanecké sněmovně a v prostorách poslaneckého klubu ANO hledali zhruba tři hodiny programovou shodu. Filip Turek u toho nebyl a jeho kolegové ubezpečovali, že nepřítomnost s jeho kritizovanými rasistickými projevy, na které se o víkendu přišlo, nijak nesouvisí. Prý jen neměl na jednání čas.

Je jasné, že původně velmi spěchajícímu Babišovi se najednou při budování nového kabinetu hodí volnější tempo, jež v souladu s ústavou zvolil prezident Petr Pavel. S novou vládou se tedy čeká na první jednání sněmovny, které bude začátkem listopadu. Pak podá kabinet Petra Fialy demisi a bude jmenován nový premiér. Do té doby má Babiš s Motoristy čas celou patálii vyřešit.

Motoristé přitom trvají na tom, že Turek nejhorší posty, v nichž projevuje upřímnou radost nad pokusem rasistů upálit v roce 2009 na Opavsku malou romskou holčičku, nepsal, a že případ má proto vyšetřit policie. Také tvrdí, že na Deník N, jenž o démonech Turkovy minulosti referoval, podali trestní žalobu.

