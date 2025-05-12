Má prezident Pavel „uznat” Babišovo řešení střetu zájmů?
Otázka vlastnictví Agrofertu se nepochybně bude řešit dál. Hlava státu má ale jinou roli
Andrej Babiš zveřejnil řešení svého střetu zájmů, jak to slíbil prezidentovi. Agrofert chce převést pod nezávislého protektora a prý už nebude vlastníkem. A to nikdy. Největší debatu vyvolala tato jeho slova: „Důležitou skutečností je, že se jedná o nevratný proces, jelikož akcie Agrofertu se mi již nikdy nevrátí ani po mém odchodu z politiky. S ohledem na svůj věk a potřebu uspořádání majetkových poměrů chci také zajistit předvídatelné mezigenerační předání Agrofertu. Ten mé děti získají až po mé smrti.“ Jinými slovy jeho rodina bude profitovat z toho, když se bude Agrofertu dařit. A vláda tomu může pomoci. Je to tedy skutečně řešení střetu zájmů? Není chyba, že Petr Pavel oznámil, že příští týden Babiše jmenuje premiérem?
Nechme to na soudech
Zopakujme slova prezidenta: „Oceňuji jasný a srozumitelný způsob, jakým Andrej Babiš dostál naší dohodě a veřejně oznámil způsob řešení svého střetu zájmu.“ Na sociálních sítích se rozběhla kritika Petra Pavla, prý Babišovi naletěl, není to přece žádné řešení střetu zájmů.
Připomeňme ale, co prezident od začátku říká, tedy že jeho rolí je dostát nálezu Ústavního soudu a po Babišovi vyžadovat předložení řešení střetu zájmů. To se stalo. Hlava státu se ale těžko může proměnit v právní kancelář, která se teď vrhne na znění převodu Agrofertu a bude ho následující měsíce zkoumat. A i kdyby ona „kancelář“ došla k závěru, že Babišův postup není dostatečný, nemělo by to faktickou relevanci.
