Macinka se kvůli odmítnutí Turka soudit nebude a zřejmě se vrátí prolévat „zelenou krev“
Prezident: Je málo pravděpodobné, že se čestný předseda Motoristů stane ministrem
Jak je u prezidenta běžné – i ve čtvrtek před devátou ráno přišel do své kanceláře na Pražský hrad pěšky z nedaleké Lumbeho vily. Přesto, že tou dobou bylo okolo čtyř stupňů nad nulou, zastavil se Petr Pavel oděný pouze v saku v hloučku novinářů. Netajil se tím, že dnešní jednání s kandidáty na posty v eventuální vládě Andreje Babiše je pro něj jedno z těch zásadnějších. Na Hrad si pozval totiž kandidáty na ministry obrany, zahraničí a zemědělství. „Vzhledem k tomu, že dva z těch tří rezortů se dotýkají přímo kompetencí prezidenta, se těším, že se budeme bavit o naprosto konkrétních věcech,“ konstatoval Petr Pavel.
Na dotaz novinářů, zda bude s kandidátem na šéfa české diplomacie, předsedou Motoristů sobě Petrem Macinkou, řešit i jiného motoristického kandidáta – zájemce o křeslo ministra životního prostředí Filipa Turka, uvedl pouze stručně: „Já předpokládám, že nebudeme ztrácet čas, protože na rozhovor máme půlhodinku – Filipa Turka necháme Filipu Turkovi.“ V průběhu týdne prezident několikrát zopakoval, že jeho výhrady k čestnému prezidentovi Motoristů jsou trvalé a vážné. Příští týden v pondělí ho přesto přijme a vyslechne si ho, nicméně těžko si prý dokáže představit, že v rozhovoru padne něco schopného zvrátit jeho názor. Respekt se proto hlavy státu zeptal, jak pravděpodobné je, že Filip Turek bude ministrem. Po krátkém zamyšlení Pavel odpověděl stručně: „Řekněme, že málo.“
Důvody Turkova odmítání vysvětlil prezident naposledy minulý týden Babišovi, který mu přinesl jmenný seznam kandidátů svého kabinetu. Je jich celá řada, kandidátovou dokumentovanou zálibou ve veřejném hajlování počínaje přes jeho rasistické a xenofobní výroky na sociálních sítích až po nejasný původ jeho majetku. Právníci v minulých týdnech upozorňovali na to, že by Pavel pro odmítnutí Turka měl mít „závažné důvody“. Prezident dnes novinářům objasnil, že z čistě právního pohledu se v Česku ministrem může stát každý, kdo není stíhán pro trestný čin nebo se nedopustil vlastizrady. „Já si myslím, že s takovými limity bychom se jako občané demokratické země neměli smířit, měli bychom mít ta kritéria trochu větší,“ dodal prezident s tím, že tato rozšířená kritéria nejsou definovaná zákonem, ale morálkou, etikou a naším vnímáním.
Kompetenční žaloba by byla užitečná
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu