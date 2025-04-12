0:00
0:00
Astrounat Brázda
Putin mi zavraždil manžela, ale já se zastrašit nenechám
4. 12. 202534 minut

Herečka Haváčová: Někdy jsem si na cvičišti říkala, jestli bych spíš neměla držet v ruce mimino

(Ne)bezpečí #59 s herečkou Sarah Haváčovou o tom, proč ji armáda netankovala a proč musela do služby v ní dozrát

Ondřej Kundra

Herečka Sarah Hlaváčová letos vstoupila do aktivních záloh. Zacházet se zbraní pro ni nebylo snadné. "Nešlo mi to, probrečela jsem to. Musela jsem se s ní nějakztotožnit a skámošit. Někdy jsme si připadala jako Mr. Bean, jak jsem byla nemotorná," popisuje svůj výcvik. Co ji přimělo jít do armády, jak se dívá na ruskou válku na Ukrajině a proč si myslí, že může přijít i do Česka. Ptal se Ondřej Kundra.

Podcast je součástí série

(Ne)bezpečí Ondřeje Kundry

31 článků
31 podcastů
Všechno k sérii

