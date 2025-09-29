0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Zvolí si Česko vládu hněvu?
29. 9. 202536 minut

Babišův ohlašovaný odchod z muniční iniciativy by víc poškodil Česko než Ukrajinu

(Ne)bezpečí Ondřeje Kundry #57 s ukrajinistkou Lenkou Víchovou o tom, jak se bude dál vyvíjet válka a co bychom měli udělat, abychom nebyli na okraji Evropy

Ondřej Kundra

Co sleduje Rusko zesílením ostřelování civilní infrastruktury na Ukrajině včetně železnice? Jak lidé na Ukrajině reflektují dronové útoky? Mohla by se Ukrajina vzdát Donbasu? Jak v Kyjevě reflektují, že by po volbách česká vláda mohla opustit muniční iniciativu? Jak číst dění kolem protikorupčních protestů na Ukrajině? Nejen na to odpovídá ukrajinistka Lenka Víchová v rozhovoru s Ondřejem Kundrou.

Podcast je součástí série

(Ne)bezpečí Ondřeje Kundry

28 článků
28 podcastů
