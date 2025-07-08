Robin Kvapil: Chtěl jsem zjistit, jestli žijeme ve světě, kde zlo může vyhrát
(Ne)bezpečí Ondřeje Kundry #55 s dokumentaristou o jeho novém snímku Velký vlastenecký výlet, který zachycuje cestu tří lidí z české proruské dezinformační scény na Ukrajinu
„Zapomínáme, jaká brutalita se děje den a půl cesty autem od nás,“ říká režisér Robin Kvapil, který dopravil na Ukrajinu tři vybrané lidi z Česka popírající ruskou agresi a vzal je k masovým hrobům, na místa, kam dopadají bomby i za lidmi postiženými válečnými hrůzami včetně zraněných veteránů. Výsledný film o jejich společné cestě nese název Velký vlastenecký výlet a má premiéru 21. srpna. „Dostali kompletní informačně emoční balíček,“ říká v souvislosti s protagonisty svého snímku Robert Kvapil. Co si dokumentarista ve společnosti lidí z české dezinformační sféry na Ukrajině uvědomil a co si od této cesty sliboval? Má podobný dokument sílu změnit něčí názor? Nejen o tom uslyšíte v podcastovém rozhovoru s Ondřejem Kundrou.
Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].
Podcast je součástí série
(Ne)bezpečí Ondřeje Kundry
Další podcasty
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Je mladá generace slyšet a je vyslyšena?
Debata s politickými reportéry Respektu, autory podcastu Vládneme, nerušit. Jakou šanci má dnes mladá generace vstupovat do veřejného prostoru? A skrze jaké prostředky? Je dnes jednodušší prosadit své názory a postoje, nebo je to naopak?