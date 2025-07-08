0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Najednou jsem měl chuť do života
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
7. 8. 202533 minut

Robin Kvapil: Chtěl jsem zjistit, jestli žijeme ve světě, kde zlo může vyhrát

(Ne)bezpečí Ondřeje Kundry #55 s dokumentaristou o jeho novém snímku Velký vlastenecký výlet, který zachycuje cestu tří lidí z české proruské dezinformační scény na Ukrajinu

Ondřej Kundra

„Zapomínáme, jaká brutalita se děje den a půl cesty autem od nás,“ říká režisér Robin Kvapil, který dopravil na Ukrajinu tři vybrané lidi z Česka popírající ruskou agresi a vzal je k masovým hrobům, na místa, kam dopadají bomby i za lidmi postiženými válečnými hrůzami včetně zraněných veteránů. Výsledný film o jejich společné cestě nese název Velký vlastenecký výlet a má premiéru 21. srpna. „Dostali kompletní informačně emoční balíček,“ říká v souvislosti s protagonisty svého snímku Robert Kvapil. Co si dokumentarista ve společnosti lidí z české dezinformační sféry na Ukrajině uvědomil a co si od této cesty sliboval? Má podobný dokument sílu změnit něčí názor? Nejen o tom uslyšíte v podcastovém rozhovoru s Ondřejem Kundrou.

↓ INZERCE

Poslouchejte nás v aplikacích:

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Podcast je součástí série

(Ne)bezpečí Ondřeje Kundry

26 článků
26 podcastů
Všechno k sérii

Další podcasty

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články