Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
23. 9. 202537 minut

Jana Klímová: Překvapilo mě, kolik lidí se o Petru Kellnerovi bojí mluvit i dlouho po jeho smrti

(Ne)bezpečí Ondřeje Kundry #56 s ekonomickou novinářkou o tom, co zjistila během přípravy seriálu Českého rozhlasu o svého času nejbohatším Čechovi, který v roce 2021 tragicky zemřel při nehodě vrtulníku

Ondřej Kundra

Se spoluautorkou podcastové série Českého rozhlasu Plus Kellner: Na cestě k miliardám Janou Klímovou o tom, kdo byl doopravdy tragicky zesnulý nejbohatších Čech, jaký měl vliv na politiku i o tom, co se o něm dosud nevědělo.

Podcast je součástí série

(Ne)bezpečí Ondřeje Kundry

27 článků
27 podcastů
Všechno k sérii

