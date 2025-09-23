23. 9. 202537 minut
Jana Klímová: Překvapilo mě, kolik lidí se o Petru Kellnerovi bojí mluvit i dlouho po jeho smrti
(Ne)bezpečí Ondřeje Kundry #56 s ekonomickou novinářkou o tom, co zjistila během přípravy seriálu Českého rozhlasu o svého času nejbohatším Čechovi, který v roce 2021 tragicky zemřel při nehodě vrtulníku
Se spoluautorkou podcastové série Českého rozhlasu Plus Kellner: Na cestě k miliardám Janou Klímovou o tom, kdo byl doopravdy tragicky zesnulý nejbohatších Čech, jaký měl vliv na politiku i o tom, co se o něm dosud nevědělo.
↓ INZERCE
Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].
Podcast je součástí série