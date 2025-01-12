0:00
Astrounat Brázda
1. 12. 202520 minut

Orbán si cestou za Putinem dělá kampaň, ale nahrává tím maďarské opozici

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Tomášem Brolíkem

Zuzana Machálková

Zatímco ukrajinská delegace o víkendu zamířila na Floridu, kde jednala s Američany o podmínkách ukončení války, kterou před téměř čtyřmi lety rozpoutalo Rusko, v Moskvě probíhalo jiné setkání, a to mezi prezidentem Vladimirem Putinem a maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Oficiálně spolu měli jednat o ruských dodávkách energií. Jak ale ve Výtahu Respektu říká Tomáš Brolík, byla to i součást Orbánovy kampaně před dubnovými volbami v Maďarsku. Může mu nadbíhání Rusku zafungovat? Mohlo by to ohrozit vztahy v rámci V4? A jak probíhají další jednání týkající se ukončení války na Ukrajině?

Podcast je součástí série

Výtah Respektu

