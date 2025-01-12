1. 12. 202520 minut
Orbán si cestou za Putinem dělá kampaň, ale nahrává tím maďarské opozici
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Tomášem Brolíkem
Zatímco ukrajinská delegace o víkendu zamířila na Floridu, kde jednala s Američany o podmínkách ukončení války, kterou před téměř čtyřmi lety rozpoutalo Rusko, v Moskvě probíhalo jiné setkání, a to mezi prezidentem Vladimirem Putinem a maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Oficiálně spolu měli jednat o ruských dodávkách energií. Jak ale ve Výtahu Respektu říká Tomáš Brolík, byla to i součást Orbánovy kampaně před dubnovými volbami v Maďarsku. Může mu nadbíhání Rusku zafungovat? Mohlo by to ohrozit vztahy v rámci V4? A jak probíhají další jednání týkající se ukončení války na Ukrajině?
↓ INZERCE
Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].
Podcast je součástí série
Výtah Respektu
Další podcasty
1 hodina 24 minut
Nepovládne Babiš, kterého znáte z minulé vlády. Bude v koalici s lidmi horšími než jsou někteří Ficovi
Erik Tabery, Martin M. Šimečka, Denník N, Matúš Kostolný, šéfredaktor Denníka N29. 11. 2025