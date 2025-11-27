27. 11. 202554 minut
Mírová jednání s Ruskem se potáhnou měsíce. Tak to prostě chodí
Debata nejen o knize Ondřeje Kundry a Tomáše Brolíka České zbraně pro Ukrajinu s hosty Tomášem Kopečným a Ilonou Zasidkovyčovou
Novináři Ondřej Kundra a Tomáš Brolík uvedli v Knihovně Václava Havla svou novou knihu České zbraně pro Ukrajinu. Do debaty o válce a výhledech na příměří si pozvali reportérku České televize Ilonu Zasidkovyčovou a Tomáše Kopečného, zmocněnce pro rekonstrukci Ukrajiny v končící vládě. Knihu si můžete zakoupit zde: České zbraně pro Ukrajinu. Zákulisí nejdůležitější mise v našich novodobých dějinách
