27. 11. 202554 minut

Mírová jednání s Ruskem se potáhnou měsíce. Tak to prostě chodí

Debata nejen o knize Ondřeje Kundry a Tomáše Brolíka České zbraně pro Ukrajinu s hosty Tomášem Kopečným a Ilonou Zasidkovyčovou

Tomáš Brolík
,
Ondřej Kundra
Autor: Matěj Stránský

Novináři Ondřej Kundra a Tomáš Brolík uvedli v Knihovně Václava Havla svou novou knihu České zbraně pro Ukrajinu. Do debaty o válce a výhledech na příměří si pozvali reportérku České televize Ilonu Zasidkovyčovou a Tomáše Kopečného, zmocněnce pro rekonstrukci Ukrajiny v končící vládě. Knihu si můžete zakoupit zde: České zbraně pro Ukrajinu. Zákulisí nejdůležitější mise v našich novodobých dějinách

