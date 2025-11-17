Když se mladí lidé naštvou
Slovenští studenti se s křídou v ruce postavili nejmocnějšímu muži své země
Editorial
Respekt • Despekt
Komentář
Sametová revoluce, KGB a trollí politika, která míří do čela státu
Erik Tabery
Filip Turek ukázal, jak bude vypadat vládnutí příští koalice
Opravdu chceme přidusit ukrajinskou armádu?
Marek Švehla
Putinův a Trumpův mír vypadá jako ze špatného snu
Zatímco Západ váhá, Ukrajina hoří
Fareed Zakaria
Nobelova cena míru se neuděluje za kapitulaci
Téma
Česko
Zákulisí konfliktu Petra Pavla a Andreje Babiše nad střetem zájmů
Ondřej Kundra, Kristýna Jelínková, František Trojan
Proč se možný budoucí premiér dopředu nepřipravil na řešení svého problému a co o tom řekl prezidentovi
Máme se bát rostoucí nezaměstnanosti?
Filip Zelenka
I když v Česku míra nezaměstnanosti roste, stále patří k nejnižším v Evropě – její nárůst však analytici nečekali
Zdraví
Zahraničí
Co věděl prezident Zelenskyj o největší korupční aféře své vlády
Ondřej Kundra
A proč Ukrajincům nestačí, když v aféře se zlatou toaletou obětuje „jen“ dva ministry
Kauza Epstein: Donald Trump na poslední chvíli otočil a Amerika řeší zajímavý rébus
Dominika Perlínová
Co znamená pro budoucnost vzpoura v jeho vlastní straně
Čistý gamewashing. Proč chce být Saúdská Arábie videoherní velmocí
Magdaléna Fajtová
Země investuje miliardy dolarů do herního průmyslu, aby si vylepšila image, a pomáhá jí v tom i rodina amerického prezidenta
Když „městem táhne tlupa gangsterů“. Jak Trump mění domácí i mezinárodní ekologickou politiku
Martin Uhlíř, Štěpán Sedláček
Změna klimatu je podvod, chceme ropu a plyn, signalizuje americká vláda v době klimatického summitu v Brazílii
Šéfredaktor Charlie Hebdo: Je potřeba být šokován a debatovat s těmi, s nimiž nesouhlasím. Skutečná diskuse musí být nepohodlná
Magdaléna Fajtová
S Gérardem Biardem deset let po útoku: proč mizí debaty, proč nepíší pravdu, ale zobrazují realitu - a o tom, že je potřeba využívat svobodu