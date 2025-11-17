0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Když se mladí lidé naštvou
Obálka vydání 48/2025
48/2025 • 24.–30. 11. 2025

Když se mladí lidé naštvou

Slovenští studenti se s křídou v ruce postavili nejmocnějšímu muži své země

Obálka vydání 47/2025
Revoluce Jindřicha Rajchla
17.–23. 11. 2025
Slovensko, "křídová revoluce" Autor: Matěj Stránský
Když se mladí lidé naštvou
Zákulisí konfliktu Petra Pavla a Andreje Babiše nad střetem zájmů
My děti ze stanice C
Editorial

O síle dobrého společenství

Erik Tabery

Jestli destruktivní chování Roberta Fica přineslo něco pozitivního, tak názornou ukázku, jak je v demokratické zemi vše propojené

Anketa

Myslíte si, že se Filip Turek stane ministrem zahraničí?

Komentář

Sametová revoluce, KGB a trollí politika, která míří do čela státu

Erik Tabery

Filip Turek ukázal, jak bude vypadat vládnutí příští koalice

Opravdu chceme přidusit ukrajinskou armádu?

Marek Švehla

Putinův a Trumpův mír vypadá jako ze špatného snu

Zatímco Západ váhá, Ukrajina hoří

Fareed Zakaria

Nobelova cena míru se neuděluje za kapitulaci

Téma

Když se mladí lidé naštvou

Tomáš Brolík

Slovenští studenti se s křídou v ruce postavili nejmocnějšímu muži své země

Agenda

Pět českých zpráv

Pět světových zpráv

Česko

Zákulisí konfliktu Petra Pavla a Andreje Babiše nad střetem zájmů

Ondřej Kundra, Kristýna Jelínková, František Trojan

Proč se možný budoucí premiér dopředu nepřipravil na řešení svého problému a co o tom řekl prezidentovi

Máme se bát rostoucí nezaměstnanosti?

Filip Zelenka

I když v Česku míra nezaměstnanosti roste, stále patří k nejnižším v Evropě – její nárůst však analytici nečekali

Zdraví

My děti ze stanice C

Petr Třešňák

Příběh muže, který utratil sedmnáct milionů, aby jeho syn nemusel žít na psychiatrii

Zahraničí

Co věděl prezident Zelenskyj o největší korupční aféře své vlády

Ondřej Kundra

A proč Ukrajincům nestačí, když v aféře se zlatou toaletou obětuje „jen“ dva ministry

Kauza Epstein: Donald Trump na poslední chvíli otočil a Amerika řeší zajímavý rébus

Dominika Perlínová

Co znamená pro budoucnost vzpoura v jeho vlastní straně

Čistý gamewashing. Proč chce být Saúdská Arábie videoherní velmocí

Magdaléna Fajtová

Země investuje miliardy dolarů do herního průmyslu, aby si vylepšila image, a pomáhá jí v tom i rodina amerického prezidenta

Když „městem táhne tlupa gangsterů“. Jak Trump mění domácí i mezinárodní ekologickou politiku

Martin Uhlíř, Štěpán Sedláček

Změna klimatu je podvod, chceme ropu a plyn, signalizuje americká vláda v době klimatického summitu v Brazílii

Šéfredaktor Charlie Hebdo: Je potřeba být šokován a debatovat s těmi, s nimiž nesouhlasím. Skutečná diskuse musí být nepohodlná

Magdaléna Fajtová

S Gérardem Biardem deset let po útoku: proč mizí debaty, proč nepíší pravdu, ale zobrazují realitu - a o tom, že je potřeba využívat svobodu

Historie

Každé varhany mají svou osobnost. A ty svatovítské jsou jedinečné

Petr Horký

Katedrála svatého Víta se po stu letech dočkala nového hudebního nástroje. Jak vypadá?

Rodina a vztahy

Dcerám se snažím dávat všechno, co jsem v děcáku nedostala

Markéta Plíhalová

Manuál na děti – série rozhovorů o výchově, 9. díl: S Olgou Mistrovou a Klárou Chábovou o dětství v ústavu, kráse rodinných večeří a síle rodičovské intuice

Hudba

Jeden den v Londýně a jeden v Praze

Miloš Hroch

Písničkářka Iris Hobson-Mazur vyrostla v Británii, ale sen o kapele si splnila v Česku. Objev zdejší scény, pětice Ida the Young, vydává debutové album

TV seriály

Slow Horses: Svět může zachránit jen umolousaný protipól Jamese Bonda

Jindřiška Bláhová

Seriál platformy Apple TV+ spojuje starou špionážní školu s moderní skepsí

Kultura

Album týdne: Austra na novince míří za nadějí a nechce při tom lidi vystrašit přepálenými emocemi

Pavel Turek

Film týdne: Tři vraždy stačí, drahoušku. Snímek Není jiná možnost je jihokorejskou satirou na kapitalismus

Jindřiška Bláhová

Výstava týdne: Karolína Netolická nás na půdě v Kroměříži uvádí do halucinogenního světa mezi bděním a sněním

Jan H. Vitvar

Jeden den v životě

To jsem nikdy nedělala, to zvládnu

Lenka Čábelová

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová, Martin Mach Ondřej

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper

Respekt Sezona

SEZONA

Jan H. Vitvar

kulturní tipy zima 2025–2026

Filmové a seriálové premiéry

Jindřiška Bláhová

Koncerty

Pavel Turek

Divadelní premiéry

Michaela Šedinová

Výstavy

Jan H. Vitvar

Knihy edice Respekt

Knižní novinky a tipy

Pavel Kroulík, Kateřina Mázdrová

Tipy redakce Respektu

