Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Česko20. 11. 202511 minut

Zákulisí konfliktu Petra Pavla a Andreje Babiše nad střetem zájmů

Proč se možný budoucí premiér dopředu nepřipravil na řešení svého problému a co o tom řekl prezidentovi

Ondřej Kundra
,
Kristýna Jelínková
,
František Trojan

Andrej Babiš nemá jisté, že se stane příštím českým premiérem. Prezident Petr Pavel mu to řekl na jejich zatím poslední osobní schůzce na Pražském hradě minulý týden a jako důvod uvedl Babišův povolební evergreen, neochotu veřejně říct, jak chce v případě nástupu do premiérské funkce řešit svůj střet zájmů.  

Když se ho prezident na jednání zeptal, co mu dosud bránilo připravit se na kolizi se zákonem, kdy chce zároveň vést stát a zároveň vlastní impérium Agrofert, jež je tady největším příjemcem státních a evropských dotací z eráru, Babiš, jak popisují zdroje Respektu informované o průběhu rozhovoru, reagoval slovy, že přece „nemohl vědět, jestli nakonec volby skutečně vyhraje“. 

V reakci na to prezident přitvrdil a oznámil, že nutnost veřejného objasnění cesty ze svého zájmového střetu musí Babiš vzít jako nepřekročitelnou podmínku jmenování ministerským předsedou. A pokud to neudělá, mělo by ANO na tuto funkci nabídnout jiného kandidáta. 

