Zákulisí konfliktu Petra Pavla a Andreje Babiše nad střetem zájmů
Proč se možný budoucí premiér dopředu nepřipravil na řešení svého problému a co o tom řekl prezidentovi
Andrej Babiš nemá jisté, že se stane příštím českým premiérem. Prezident Petr Pavel mu to řekl na jejich zatím poslední osobní schůzce na Pražském hradě minulý týden a jako důvod uvedl Babišův povolební evergreen, neochotu veřejně říct, jak chce v případě nástupu do premiérské funkce řešit svůj střet zájmů.
Když se ho prezident na jednání zeptal, co mu dosud bránilo připravit se na kolizi se zákonem, kdy chce zároveň vést stát a zároveň vlastní impérium Agrofert, jež je tady největším příjemcem státních a evropských dotací z eráru, Babiš, jak popisují zdroje Respektu informované o průběhu rozhovoru, reagoval slovy, že přece „nemohl vědět, jestli nakonec volby skutečně vyhraje“.
V reakci na to prezident přitvrdil a oznámil, že nutnost veřejného objasnění cesty ze svého zájmového střetu musí Babiš vzít jako nepřekročitelnou podmínku jmenování ministerským předsedou. A pokud to neudělá, mělo by ANO na tuto funkci nabídnout jiného kandidáta.
Týká se to každého z nás
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu