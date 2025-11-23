0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Když se mladí lidé naštvou
Respekt Sezona23. 11. 2025

Divadelní premiéry

Michaela Šedinová

Farářův konec 
Národní divadlo, Praha, 27. 11.

Hledání poezie, v níž se vážné sráží s komickým. Nešikovný kostelník prchá z města do zapadlé horské vesnice, kde je místními, kteří zoufale hledají duchovního pastýře, považován za nového faráře. Ačkoli se zprvu brání, nakonec se s rolí nečekaného spasitele smíří – a jeho neortodoxní přístup si venkované zamilují. „Ze začátku jsem moc nevěřil… ale možná že víra je i touha… útěcha… a tu lidi tak potřebujou,“ promlouvá kostelník v původní filmové novele Josefa Škvoreckého, kterého inspiroval novinový článek z padesátých let o opravdovém falešném faráři. O sedmdesát let později se příběh dotýká aktuálních témat nepochopení mezi městem a venkovem a rozdílu mezi „rozumět i chápat“ a „věřit i uvěřit“.

Mikulášská 
Jihočeské divadlo, České Budějovice, 29. 11.

V předvečer svátku svatého Mikuláše se na náměstí u kašny objeví malinkatý uzlíček s nečekanou nadílkou – spí v něm miminko. Přinesl ho čáp, čert, nebo anděl? Co je asi zač? Co s ním bude a kdo se ho ujme? Tak začíná původní loutková koleda od oceňované autorky a scenáristky Jany Šrámkové o síle pěstounské péče a o tom, že „s andělskými křídly a čertovskými rohy se nikdo jen tak nerodí“. Vznik inscenace probíhal ve spolupráci se Sdružením pěstounských rodin České Budějovice.

