Slow Horses: Svět může zachránit jen umolousaný protipól Jamese Bonda
Seriál platformy Apple TV+ spojuje starou špionážní školu s moderní skepsí
Zatímco legendární agent James Bond hledá už čtvrtým rokem novou identitu, nejviditelnějším britským špionem se v mezičase stal hlavní hrdina seriálu Slow Horses, který je pravým opakem dokonalého sexy 007. Umolousaný, upocený, nevrlý veterán studené války Jackson Lamb se zálibou ve vypouštění větrů kdekoli a kdykoli byl kdysi nasazený ve východním Berlíně. Zrodil se v hlavě britského spisovatele Micka Herrona, z jehož románů seriál vychází. Muž s nadváhou, slabostí pro pití a zmačkaný baloňák velí sekci odložených agentů tajné služby MI5, kteří něco zpackali, mají problém (třeba závislost na kokainu) nebo jsou prostě jen asociální pitomci, s nimiž se nedá pracovat.
Místo komplikovaného vyhazovu přesune vedení všechny tyhle „lúzry, vyděděnce a ochlasty“ – slovy titulní písně, kterou pro seriál složil Mick Jagger – do rozpadající se londýnské budovy zvané Slough House. Jak píše Herron, její obyvatelé „používají špinavou uličku, aby se dostali na neudržovaný dvůr s plesnivými zdmi a dveřmi, které po ránu většinou vyžadují prudké kopnutí, když je zkřiví vlhko, zima nebo horko“. Očistec je má přimět dobrovolně odejít. Jenže místo toho se opakovaně přichomýtnou k případům ohrožujícím Velkou Británii. V tom zatím posledním, pátém díle, figurují lybijští teroristé, tučňáci, východoněmecká Stasi a dost zásadně děravé ponožky.
Apple TV+, která za seriálem stojí, nezveřejňuje čísla sledovanosti. Nemohou být ale špatná: nedávno skončila pátá řada, šestá je hotová a sedmá se právě točí. A už vůbec nejsou pochyby o úspěchu u filmových kritiků. Jeden z nejlepších současných seriálů nabízí atraktivní směs akčního thrilleru a černé, satiricky laděné komedie. Přitažlivý však není „jen“ svět špionů, v němž nelze věřit nikomu, každý sleduje svůj zájem, nepřítel je častěji uvnitř – a nakonec tu mají navrch outsideři.
Mick Herron do knih – první dvě, Slow Horses a Mrtví lvi, už vyšly i česky – propsal svou skepsi vůči velkým korporátním organizacím, jimž nezáleží na lidech, kteří pro ně pracují. Autoři seriálu tuto linku ochotně zdvihli a jako pozadí pro svěže pádící vyprávění ji rozpracovali do temné vize systémů, které měly zaručovat bezpečnost nebo dobrý život, ale namísto toho selhávají.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu