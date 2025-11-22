0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Revoluce Jindřicha Rajchla
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
TV seriály22. 11. 20258 minut

Slow Horses: Svět může zachránit jen umolousaný protipól Jamese Bonda

Seriál platformy Apple TV+ spojuje starou špionážní školu s moderní skepsí

Jindřiška Bláhová

Zatímco legendární agent James Bond hledá už čtvrtým rokem novou identitu, nejviditelnějším britským špionem se v mezičase stal hlavní hrdina seriálu Slow Horses, který je pravým opakem dokonalého sexy 007. Umolousaný, upocený, nevrlý veterán studené války Jackson Lamb se zálibou ve vypouštění větrů kdekoli a kdykoli byl kdysi nasazený ve východním Berlíně. Zrodil se v hlavě britského spisovatele Micka Herrona, z jehož románů seriál vychází. Muž s nadváhou, slabostí pro pití a zmačkaný baloňák velí sekci odložených agentů tajné služby MI5, kteří něco zpackali, mají problém (třeba závislost na kokainu) nebo jsou prostě jen asociální pitomci, s nimiž se nedá pracovat.

Místo komplikovaného vyhazovu přesune vedení všechny tyhle „lúzry, vyděděnce a ochlasty“ – slovy titulní písně, kterou pro seriál složil Mick Jagger – do rozpadající se londýnské budovy zvané Slough House. Jak píše Herron, její obyvatelé „používají špinavou uličku, aby se dostali na neudržovaný dvůr s plesnivými zdmi a dveřmi, které po ránu většinou vyžadují prudké kopnutí, když je zkřiví vlhko, zima nebo horko“. Očistec je má přimět dobrovolně odejít. Jenže místo toho se opakovaně přichomýtnou k případům ohrožujícím Velkou Británii. V tom zatím posledním, pátém díle, figurují lybijští teroristé, tučňáci, východoněmecká Stasi a dost zásadně děravé ponožky.

Apple TV+, která za seriálem stojí, nezveřejňuje čísla sledovanosti. Nemohou být ale špatná: nedávno skončila pátá řada, šestá je hotová a sedmá se právě točí. A už vůbec nejsou pochyby o úspěchu u filmových kritiků. Jeden z nejlepších současných seriálů nabízí atraktivní směs akčního thrilleru a černé, satiricky laděné komedie. Přitažlivý však není „jen“ svět špionů, v němž nelze věřit nikomu, každý sleduje svůj zájem, nepřítel je častěji uvnitř – a nakonec tu mají navrch outsideři.

↓ INZERCE

Mick Herron do knih – první dvě, Slow Horses a Mrtví lvi, už vyšly i česky – propsal svou skepsi vůči velkým korporátním organizacím, jimž nezáleží na lidech, kteří pro ně pracují. Autoři seriálu tuto linku ochotně zdvihli a jako pozadí pro svěže pádící vyprávění ji rozpracovali do temné vize systémů, které měly zaručovat bezpečnost nebo dobrý život, ale namísto toho selhávají.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články