Filmové a seriálové premiéry
Stranger Things 27. 11. / 26. 12. / 1. 1., Netflix
Finále seriálového hitu z amerického maloměsta, pod nímž existuje záhadný odvrácený svět plný nebezpečí, nadpřirozena, děsu a příšer, které musí porazit parta kamarádů. Netflix napínal početné řady fanoušků a fanynek dlouhými pauzami mezi jednotlivými sériemi. Tu poslední pak dávkuje na třikrát. Osm dílů odvysílá od konce listopadu do začátku ledna. Tvůrčí duo Matt a Ross Dufferovi se silně inspirovalo knihami Stephena Kinga a hollywoodskými filmy osmdesátých let, hlavně těmi v režii Stevena Spielberga. Stranger Things nabízí věrně odpozorovanou stylovou a náladovou pastiš obojího za doprovodu dobových hudebních hitů. Do toho ve finále intenzivněji vstoupí armáda, jež jde po krku dívce jménem Eleven s nadpřirozenými schopnostmi. Anotace slibuje „… rozhodující bitvu, temnotu čím dál silnější a vražednou jako nikdy dřív“.
Na nože: Probuzení mrtvého muže 12. 12., Netflix
