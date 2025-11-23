0:00
Astrounat Brázda
Respekt Sezona23. 11. 20257 minut

Filmové a seriálové premiéry

Jindřiška Bláhová

Stranger Things  27. 11. / 26. 12. / 1. 1., Netflix

Finále seriálového hitu z amerického maloměsta, pod nímž existuje záhadný odvrácený svět plný nebezpečí, nadpřirozena, děsu a příšer, které musí porazit parta kamarádů. Netflix napínal početné řady fanoušků a fanynek dlouhými pauzami mezi jednotlivými sériemi. Tu poslední pak dávkuje na třikrát. Osm dílů odvysílá od konce listopadu do začátku ledna. Tvůrčí duo Matt a Ross Dufferovi se silně inspirovalo knihami Stephena Kinga a hollywoodskými filmy osmdesátých let, hlavně těmi v režii Stevena Spielberga. Stranger Things nabízí věrně odpozorovanou stylovou a náladovou pastiš obojího za doprovodu dobových hudebních hitů. Do toho ve finále intenzivněji vstoupí armáda, jež jde po krku dívce jménem Eleven s nadpřirozenými schopnostmi. Anotace slibuje „… rozhodující bitvu, temnotu čím dál silnější a vražednou jako nikdy dřív“.  

Finále seriálového hitu z maloměsta, pod nímž existuje odvrácený svět, dávkuje Netflix na třikrát.

Na nože: Probuzení mrtvého muže  12. 12., Netflix

