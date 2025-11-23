Pět českých zpráv
Majitel Seznamu.cz Lukačovič zažaluje Babiše
Majitel internetové firmy Seznam.cz Ivo Lukačovič se bude bránit u soudu proti tvrzením předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, že on nebo jeho firma dluží na srážkové dani z dividend 900 milionů korun. Uvedl to na sociální síti Lidé.cz. Zároveň dodal, že bude chtít po Babišovi omluvu a náhradu škody, kterou chce věnovat na dobročinné účely.
Rozpočtový výbor rozpočet na příští rok zatím nevyřešil
Sněmovní rozpočtový výbor po čtyřech hodinách debaty nad návrhem státního rozpočtu na příští rok přerušil jeho projednávání do pondělí 24. listopadu. Navrhla to místopředsedkyně hnutí ANO a pravděpodobná budoucí ministryně financí Alena Schillerová. Podle ní návrh rozpočtu nepokrývá povinné a další zákonem předepsané výdaje a také klíčové investiční výdaje v celkovém objemu 95,9 miliardy korun. Návrh rozpočtu na rok 2026 počítá se schodkem 286 miliard korun. Ministr financí v demisi Zbyněk Stanjura (ODS) řekl členům výboru, že rozpočet pokládá za realistický a proinvestiční. Řekl, že si za návrhem stojí. Nastupující vládní koalice chce podle něj zvýšit deficit.
