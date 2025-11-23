Kultura23. 11. 20252 minuty
Výstava týdne: Karolína Netolická nás na půdě v Kroměříži uvádí do halucinogenního světa mezi bděním a sněním
Karolína Netolická měla raketový start kariéry. V roce 2022 dokončila AVU v kresebném ateliéru Jiřího Petrboka, ve stejném roce získala Cenu kritiky za mladou malbu a pár měsíců po diplomce jí samostatnou výstavu Blízkost v dáli uspořádala pražská Bold Gallery. Dost úspěšnou. Mít v soukromé kolekci Netolickou je totiž minimálně od té doby pro české sběratele a sběratelky jasnou volbou. Už na škole si ji vyhlédl také Josef Maixner, který jí ve své kroměřížské Galerii Pekelné sáně v roce 2023 věnoval výstavu Zrání. Nyní se dnes dvaatřicetiletá umělkyně na Hanou vrátila, aby zde odprezentovala svůj další projekt pojmenovaný Vlnění.
↓ INZERCE
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Mohlo by vás zajímat
Respekt ObchodPřejít do obchodu
6 minut
Anne Applebaum: Temný plán, který je zárukou budoucí války
Anne Applebaum , The Atlantic24. 11. 2025
Respekt Sezona27 minut
Knižní novinky a tipy
Pavel Kroulík, Kateřina Mázdrová23. 11. 2025
Respekt Sezona1 minuta
SEZONA
kulturní tipy zima 2025–2026
Jan H. Vitvar23. 11. 2025