Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Kultura23. 11. 20252 minuty

Výstava týdne: Karolína Netolická nás na půdě v Kroměříži uvádí do halucinogenního světa mezi bděním a sněním

Jan H. Vitvar

Karolína Netolická měla raketový start kariéry. V roce 2022 dokončila AVU v kresebném ateliéru Jiřího Petrboka, ve stejném roce získala Cenu kritiky za mladou malbu a pár měsíců po diplomce jí samostatnou výstavu Blízkost v dáli uspořádala pražská Bold Gallery. Dost úspěšnou. Mít v soukromé kolekci Netolickou je totiž minimálně od té doby pro české sběratele a sběratelky jasnou volbou. Už na škole si ji vyhlédl také Josef Maixner, který jí ve své kroměřížské Galerii Pekelné sáně v roce 2023 věnoval výstavu Zrání. Nyní se dnes dvaatřicetiletá umělkyně na Hanou vrátila, aby zde odprezentovala svůj další projekt pojmenovaný Vlnění.

