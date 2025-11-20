0:00
Revoluce Jindřicha Rajchla
Zahraničí20. 11. 202512 minut

Když „městem táhne tlupa gangsterů“. Jak Trump mění domácí i mezinárodní ekologickou politiku

Změna klimatu je podvod, chceme ropu a plyn, signalizuje americká vláda v době klimatického summitu v Brazílii

Martin Uhlíř
,
Štěpán Sedláček

Pokud zvednete ruku pro návrh, už se osobně do Spojených států nepodíváte, zakážeme vašim lodím vplouvat do amerických přístavů a zavedeme proti vám nová cla. Tak zněly výhrůžky diplomatům reprezentujícím některé karibské či jihoasijské země, kterými se administrativa Donalda Trumpa snažila odvrátit chystané zdanění emisí skleníkových plynů z námořní dopravy. A nakonec se jí to podařilo: návrh dojednávaný a připravovaný po několik desetiletí v orgánu OSN pro námořní dopravu v říjnu neprošel, ačkoli se původně těšil podpoře většiny členských států včetně Číny.

Je to znepokojivá premiéra; ještě nikdy se USA na mezinárodní scéně neuchylovaly k osobním výhrůžkám kvůli hlasování. Senátor za Demokratickou stranu Sheldon Whitehouse přirovnal postup na stránkách The New York Times k situaci, kdy „čtvrtí táhne tlupa gangsterů, rozbíjí výlohy a hrozí majitelům obchodů“. Zároveň šlo podle NYT o promyšlenou strategii předem domluvenou v amerických konzervativních think tancích, která je součástí širšího tažení Trumpovy administrativy proti klimatické politice.

V době světového klimatického summitu OSN COP30 v brazilském Belému se tak vynořují otázky, jaké škody může tahle „tlupa“ napáchat v mezinárodních snahách zpomalit ohřívání planety. A jaké už napáchala na domácí scéně. Jsou o to závažnější, že globální emise skleníkových plynů stále rostou a mezinárodní klimatická politika i bez Trumpa zatím nevede ke splnění cílů klimatické dohody, kterou se před deseti lety podařilo uzavřít v Paříži.

Co ulpí na zdi

